Ragazza accusa dolori al viso e all’orecchio e rischia la paralisi facciale | poi scoprono

La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per tre carabinieri e altre due persone accusate per l’omicidio di una Ragazza nel 2001 : La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone, per suo figlio, sua moglie e per altri due carabinieri, tutti accusati di essere stati coinvolti nella

Mondiali Nuoto 2019 – Tamas Kenderesi fermato con l’accusa di molestie sessuali ai danni di una giovane Ragazza : Tamas Kenderesi fermato con l’accusa di molestie sessuali: il nuotatore ungherese, impegnato ai Mondiali di Nuoto 2019, non potrà lasciare la Corea del Sud per 10 giorni Incredibile notizia in arrivo da Gwangju. I Mondiali di Nuoto 2019 sono terminati ma Tamas Kenderesi non potrà fare ritorno a casa per qualche giorno. Il nuotatore ungherese è stato fermato dalla polizia coreana con l’accusa di molestie sessuali ai danni di una ...

U&D - Manuel accusato di aver tradito la Cavaglià : avrebbe baciato un'altra Ragazza : È passato poco meno di un mese da quando il dating show di Mediaset Uomini e Donne ha spento le telecamere in vista della pausa per la stagione estiva. Giulia Cavaglià ha preso parte al programma e, alla fine del suo percorso, ha deciso di scegliere Manuel Galiano come sua anima gemella. Qualche giorno fa il corteggiatore di Giulia ha deciso di partire assieme ad alcuni suoi amici per passare una vacanza a Ibiza, in Spagna. Lei, invece, è ...