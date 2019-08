Quanto è elevato il pericolo di attentati in Italia?

Fonte : agi

(Di domenica 4 agosto 2019) Una minaccia che "non ha in realtà mai conosciuto flessioni". Sono i nostri servizi di intelligence, nella loro ultima relazione al Parlamento, a definire così il terrorismo jihadista. Una valutazione contenuta anche nel Rapporto Onu divulgato oggi e basata soprattutto - secondo i nostri Servizi - sulle "numerose allerte su pianificazioni terroristiche da realizzare in Occidente o, comunque, contro obiettivi occidentali, ad opera di singoli, micro-nuclei o cellule strutturate, delle quali è stato più volte segnalato, nel corso del tempo, l'approntamento in modalità 'dormiente' anche in ambito europeo". Molti dei rischi appaiono legati all'eventuale ritorno dei cosiddetti 'foreign fighters' stranieri: secondo le ultime stime, quelli presenti nell'area siro-irachena sarebbero almeno 8 mila, dei quali almeno 2.600 europei dello spazio Schengen: flussi di individui ...

