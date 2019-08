Previsioni meteo | domenica di sole prevalente | caldo nella norma | ma anche qualche

F1 - GP Ungheria 2019 : le Previsioni meteo per la gara. Splende il sole sull’Hungaroring : Sarà gara asciutta al GP di Ungheria di F1, che scatterà questo pomeriggio alle ore 15.10. Dopo che la pioggia ha condizionato pesantemente lo scorso Gran Premio in Germania e anche le prove libere di questo week-end, non ci sarà alcun rischio per la gara odierna, in cui ci attende una battaglia spettacolare tra Max Verstappen, che per la prima volta partirà dalla pole position, le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Ferrari di ...

Previsioni meteo 4 agosto : tornano sole e caldo ma temporali improvvisi in agguato : Le Previsioni meteo di domenica 4 agosto indicano un ritorno di sole e caldo su tutta la Penisola, da nord a sud, ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani nelle aree alpine e prealpine che potrebbero dare vita a improvvisi temporali e grandinate. Le temperature di nuovo in aumento, primi segnali di una settimana caratterizzata da una nuova fiammata di calore africano.Continua a leggere

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Domenica 4 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo poco nuvoloso I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: l’indice FWI ...

Previsioni meteo : prima tendenza del tempo per Ferragosto : È già al vaglio dei modelli matematici a lunga gittata, la possibile evoluzione del tempo per la festività di Ferragosto. Certo, si tratta di dati ancora embrionali, evidenziabili dalla coda delle corse modellistiche, tuttavia qualche prima indicazione c’è e la rendicontiamo in questo articolo. Abbiamo già evidenziato in altra sezione, una possibile fase all’insegna dell’alta pressione, anche robusta alta pressione con sole, ...

Meteo - le Previsioni di domenica 4 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 4 agosto Ancora bel tempo su tutta la penisola con temperature in rialzo al Nord e stabili al Centrosud, tranne in Sardegna e in Sicilia dove il termometro dovrebbe abbassarsi di qualche grado. LE previsioni Parole chiave: ...

F1 - GP Ungheria 2019 : le Previsioni meteo per la gara. Ci sarà il sole - nessun rischio pioggia : La pioggia ha fatto capolino nelle prove libere del GP di Ungheria 2019 e ha minacciato le qualifiche ma è praticamente certo che la gara si correrà su asfalto asciutto. Le previsioni meteo della vigilia non lasciano infatti grandi dubbi in vista dell’evento che andrà in scena domenica 4 agosto alle ore 15.10, a Budapest non c’è il minimo rischio di pioggia: un sonoro 0% di probabilità di acqua che non lascia spazio a ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : le Previsioni meteo per la gara. Ci sarà il sole - nessun rischio pioggia : Dopo un sabato funestato dalla pioggia, è praticamente certo che il GP di Repubblica Ceca 2019 si correrà su asfalto asciutto. Le previsioni meteo della vigilia non lasciano infatti grandi dubbi in vista della gara di MotoGP che andrà in scena domenica 4 agosto alle ore 14.00, a Brno non c’è il minimo rischio di pioggia: un sonoro 0% di probabilità di acqua che non lascia spazio a interpretazioni. Assisteremo dunque a una gara sotto il ...

Previsioni meteo WEEKEND/ Sabato e domenica 3-4 agosto : sole quasi ovunque... : PREVISIONI METEO WEEKEND, Sabato e domenica 3-4 agosto: sole e cielo sereno praticamente ovunque ma non mancheranno temporali e rovesci isolati. Ecco dove..

Previsioni meteo sabato 3 Agosto : sole prevalente - qualche disturbo al Nordest medio Adriatico e Appennino : Dopo lo sconquasso temporalesco accorso ieri su molte aree del Nord, con nubifragi, anche trombe d’aria e ingenti danni tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino e Friuli, giunge oggi una generale quiete delle condizioni atmosferiche. A dire il vero, qualche fastidio vi sarà, specie nelle ore pomeridiane, ma si tratterà di fenomeni molto localizzati e per giunta di debole-moderata intensità. L’arrivo di aria più fresca, ...

Previsioni meteo 3 agosto : sabato tra temporali al Nord e caldo al Sud : Le Previsioni meteo di sabato 3 agosto confermano che il primo weekend di agosto sarà dominato ancora da maltempo in diverse regioni d’Italia, con piogge e temporali. A rischio il Nord e parte del Centro. Resiste invece il caldo e il sole al Sud: tra Sicilia, Puglia e Sardegna attese temperature sui 40 gradi.Continua a leggere

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Sabato 3 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo poco o parzialmente nuvoloso I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo al Nord - temperature sopra la media al Centro-Sud : Dopo una fine di luglio bollente, il mese di Agosto si è aperto all’insegna del maltempo in Italia. In questo momento, sono colpite le regioni settentrionali ma già domani il maltempo scivolerà verso sud. Su gran parte d’Europa sembra che il caldo sia destinato ad essere contenuto dal maltempo che fino a metà mese potrebbe portare temporali e rovesci dalla Francia alla Polonia, Nord Italia incluso, e un calo delle temperature. Il caldo, invece, ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : le Previsioni meteo per le qualifiche. Pioggia quasi sicura - pole-position bagnata? : Le qualifiche del GP di Repubblica Ceca potrebbero svolgersi sotto l’acqua. Le previsioni meteo della vigilia non sono molto confortanti, la probabilità di Pioggia durante il primo pomeriggio di sabato 3 agosto si aggira attorno al 60% e dunque c’è il concreto rischio che i piloti debbano fare i conti con l’asfalto bagnato nella lotta per la pole-position. I centauri dovrebbero comunque avere la possibilità di testare la ...

F1 - GP Ungheria 2019 : le Previsioni meteo per le qualifiche. Annunciata la pioggia - pole-position sul bagnato? : La pioggia è stata protagonista durante le prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend sul tracciato dell’Hungaroring. L’asfalto bagnato e le temperature leggermente al di sotto della media stagionale hanno complicato la vita ai piloti e hanno fatto saltare in aria i piani delle varie scuderie che non hanno così potuto girare in maniera continua sull’asciutto. I test effettuati oggi, ...