Pregiudicato maltratta la madre | si scaglia contro i militari armato di coltelli

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Federico Garau Il 30enne, già agli arresti domiciliari, si ètola donna per futili motivi.di dueed una roncola, ha poi minacciato i carabinieri intervenuti in aiuto della vittima, prima di tentare la fuga. Arrestato con numerosi capi d'accusa, si trova ora dietro le sbarre Terribile episodio di violenza a Collemoresco, una frazione di Amatrice (Rieti), dove un uomo in preda ad un raptus d'ira ha aggredito la, rivoltandosi poi anchei rappresentanti delle forze dell'ordine accorsi in aiuto della vittima. Il fatto durante la giornata di ieri, quando il 30enne S.S., unagli arresti domicialiari, si ètola donna al termine di una discussione sorta per futili ragioni. Accecato dalla rabbia, il soggetto l'ha minacciata con un bastone e poi con un coltello, terrorizzandola a tal punto da costringerla a ...