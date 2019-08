Povera Italia un Paese che dimentica pure la scienza

Sì del governo alla Tav - Zingaretti : "Perso un anno - Povera Italia". Frediani (M5S) : "Inaccettabile - tutti a casa" : Le reazioni alle parole del premier Giuseppe Conte che ha annunciato il sì del governo alla Tav, cambiando idea sull’analisi costi-benefici, non si sono fatte attendere. Per il Pd è il segretario Nicola Zingaretti ad andare all’attacco su Twitter: "Ora Conte annuncia che il governo è per sì alla Tav. Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno. Nella peggiore un altro giro di valzer che non porterà a nulla. ...