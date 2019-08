Polonia | il vescovo di Cracovia | “Non esiste più un’epidemia e piaga rossa | ma ne sta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019)più(il riferimento è alla dittatura comunista, ndr) ma ne sta nascendo una nuova, quella creata dalla cultura degli Lgbt e delle bandiera arcobaleno, minaccia per i valori e per la solidità sociale e familiare della nostra nazione”. Sono le parole dell’arcidi, Marek Jedraszewski pronunciate durante il suo discorso in occasione dell’anniversario dell’insurrezione partigiana di Varsavia contro i nazisti, conclusasi con la distruzione della capitale polacca. Un duro attacco, l’ennesimo, contro il movimento Lgbt. Un attacco che ha anche una valenza politica. I diritti degli omosessuali e, dall’altra parte, la loro negazione sono infatti uno dei temi più caldi della propaganda elettorale in vista delle prossime elezioni legislative, che si svolgeranno inil prossimo 13 ottobre. Basti pensare che, tra giugno e luglio, in almeno ...

adeoli1011 : Tantissime persone protestano oggi davanti al palazzo della curia di #Cracovia contro le inumane parole del vescovo… -