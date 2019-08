Poliziotti travolti da camion:3 feriti

Due agenti della polizia stradale e un addetto del soccorso autostradale sono rimasti,di cui uno in modo grave,dopo essere statisull'autostrada A12 da un mezzo pesante nella galleria Sant'Anna. I Vigili del Fuoco di Chiavari e diverse ambulanze sono intervenuti sulla carreggiata in direzione Genova, fra Sestri Levante e Lavagna per i soccorsi Unha investito un furgone dell' assistenza stradale ed una volante della polizia che stavano prestando aiuto ad una vettura ferma per un guasto.(Di domenica 4 agosto 2019)