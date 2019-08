Pausini e Antonacci | Stop a concerti e dischi insieme Dietro le quinte eravamo

Laura Pausini e Biagio Antonacci - la dedica via social celebra l’amicizia : Cagliari è stata l’ultima tappa di un tour straordinario – Stadi 2019 – che ha visto insieme sul palco Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due hanno forti della loro amicizia oltre che di un talento sconfinato, insieme hanno fatto faville rinsaldando ancora di più il forte legame che li unisce. A dimostrarlo non solo il successo di ogni tappa celebrato dalle loro bellissime canzoni e dai fan sempre presenti. Ma anche le ...

Fiorello e Cortellesi ospiti a sorpresa del tour Pausini e Antonacci : Si e' concluso ieri a Cagliari il tour Laura Biagio Stadi 2019 dopo 11 tappe negli stadi di tutta Italia. L'ultima data a Cagliari

I ringraziamenti di Laura Pausini e Biagio Antonacci dopo la fine del tour negli stadi : Arrivano puntuali i ringraziamenti di Laura Pausini e Biagio Antonacci, che nella serata del 1° agosto hanno concluso la tournée congiunta negli stadi con l'ultimo concerto all'Arena Fiera di Cagliari, con il quale l'artista di Solarolo ha esaudito il desiderio di tornare in Sardegna dopo anni di assenza dall'Isola. Le parole di ringraziamento sono anche reciproche, segno che la scelta della tournée congiunta è stata l'opzione azzeccata per ...

LAURA Pausini E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO CAGLIARI/ Scaletta : c'è anche Fiorello? : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI di CAGLIARI presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul CONCERTO di oggi, 1 agosto 2019.

Laura Pausini e Biagio Antonacci - concerto Cagliari/ Scaletta : Bentornata principessa : concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci di Cagliari presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul concerto di oggi, 1 agosto 2019.

LAURA Pausini E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO CAGLIARI/ Scaletta - poi 2 anni di stop : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI di CAGLIARI presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul CONCERTO di oggi, 1 agosto 2019.

Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari chiude il tour negli stadi : info orari e scaletta : Si conclude con il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari, il tour che i due artisti hanno voluto dedicare a loro stessi e alla loro amicizia, in modo da trascorrere più tempo insieme. Il controllo delle tessere ha inizio alle ore 10 ed è necessario presentarsi personalmente. La consegna dei bracciali per assistere al soundcheck a seguito del controllo delle tessere sarà attiva fino alle 15,30, orario di ingresso per ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci «accendono» Messina - cielo di stelle al San Filippo (VIDEO) : Lo Stadio San Filippo di Messina si accende per Laura Pausini e Biagio Antonacci. In mila sono accorsi nella città dello Stretto sabato scorso per uno dei concerti del tour che i due cantanti portano in giro per gli stadi italiani. Uno dei momenti più belli, in video, è stato quando tutto lo stadio ha acceso i telefonini, trasformando le tribune e il prato in una parata di stelle al suono della bellissima voce di Laura Pausini. Con una ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - Concerto Cagliari/ Scaletta - ultima tappa del tour : Concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci di Cagliari presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul Concerto di oggi, 1 agosto 2019.

Laura Pausini e Biagio Antonacci «accendono» Messina - cielo di stelle al San Filippo (VIDEO) : Lo Stadio San Filippo di Messina si accende per Laura Pausini e Biagio Antonacci. In mila sono accorsi nella città dello Stretto sabato scorso per uno dei concerti del tour che i due cantanti portano in giro per gli stadi italiani. Uno dei momenti più belli, in video, è stato quando tutto lo stadio ha acceso i telefonini, trasformando le tribune e il prato in una parata di stelle al suono della bellissima voce di Laura Pausini. Con una ...

LAURA Pausini E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO MESSINA/ Foto - scaletta : 'sentirsi come..' : CONCERTO MESSINA di LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: i due tornano ancora con un tour straordinario. La scaletta presenta titoli di entrambi

Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Messina - info orari e scaletta per il San Filippo : Il Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Messina ci accompagna verso il gran finale di questo tour che hanno avviato con la data del 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Avviato alle 10 il controllo delle tessere che proseguirà fino alle 15,30, i fan iscritti ai fan club e regolarmente registrati potranno assistere al soundcheck a cominciare dalle 16,30. Coloro che hanno acquistato un biglietto per il settore Prato Gold, ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - Concerto Messina/ Scaletta - tutte le info utili : Concerto Messina di Laura Pausini e Biagio Antonacci: i due tornano ancora con un tour straordinario. La Scaletta presenta titoli di entrambi

Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Pescara - : Fonte foto: La PresseLaura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Pescara 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dallo spettacolo dei due cantanti in tour