Pallavolo | l’Italia stende l’Olanda | le azzurre si qualificano per le Olimpiadi 2020

Pallavolo – Bis azzurro a Bari : l’Italia maschile trionfa contro il Belgio : Nazionale maschile di Pallavolo: l’Italia concede il bis in amichevole contro il Belgio Secondo successo contro il Belgio per la Nazionale maschile nell’ultimo test match prima del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma il prossimo fine settimana a Bari. Questa sera gli uomini di Blengini hanno avuto ragione della formazione belga grazie a un rotondo 3-0 (25-20, 25-18, 25-23) che conferma la progressiva crescita del gruppo ...

Pallavolo - domani scatta il raduno di Bari per l’Italia : ecco la lista dei convocati del ct Blengini : Il CT tricolore ha così scelto sedici atleti che lavoreranno nel capoluogo pugliese da domani e fino a sabato 3 agosto Concluso il collegiale nelle Marche e in Abruzzo che ha visto la Nazionale Maschile disputare anche due test match con la Slovenia di Alberto Giuliani, i ragazzi allenati da Gianlorenzo Blengini torneranno a radunarsi domani nel primo pomeriggio a Bari dove dal 9 all’11 agosto è in programma il Torneo di Qualificazione ...

Pallavolo – Mondiali U21 : l’Italia torna in finale dopo 26 anni - decisiva la vittoria degli azzurrini sulla Russia : Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoria dopo ventisei anni dall’ultima volta, l’Italia è in finale in un Campionato Mondiale under 21 maschile, grazie alla vittoria degli azzurrini di Monica Cresta per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 25-21) sulla Russia. Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di ...

Pallavolo – L’Italia femminile ko nel secondo test match : azzurre sconfitte dalla Turchia 3-1 : Nazionale femminile di Pallavolo: la Turchia supera 3-1 le azzurre Nel secondo test match di Alassio le azzurre di Davide Mazzanti hanno ceduto 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 18-25) alla Turchia. Di fronte a un PalaRavizza stracolmo (2500 spettatori) Chirichella e compagne non sono riuscite a ripetere la buona prova di ieri, mentre la Turchia è cresciuta. Nel primo set l’Italia si è espressa in maniera convincente, mentre nel secondo e ...

Pallavolo – E’ tempo di test match per gli azzurri : l’Italia maschile sfida la Slovenia : Nazionale maschile di Pallavolo: domani il primo test match contro la Slovenia Dopo circa venti giorni di lavoro la Nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini tornerà in campo nel primo test match in programma in quella che è la marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 luglio. Nei due collegiali tenutisi nelle Marche il CT tricolore ha avuto un gruppo, che come da programmi di lavoro, ...

Pallavolo – L’Italia femminile sfida la Turchia in un test-match ad Alassio : Le azzurre della Pallavolo in campo ad Alassio per i test-match contro la Turchia Si disputerà domani (ore 19) il primo dei tre test-match in programma al PalaRavizza di Alassio tra Italia e Turchia. A distanza di oltre due settimane dalla Final Six di Nanchino le ragazze di Mazzanti torneranno in campo per testare il proprio stato di forma, in vista del grande appuntamento stagionale: il torneo di qualificazione olimpica, in programma a ...

Pallavolo – Azzurrine d’argento ai Mondiali U20 : l’Italia ko contro il Giappone in finale : Campionati del Mondo Under 20 Femminili: la Nazionale italiana è medaglia d’argento La Nazionale Italia Under 20 Femminile ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di categoria. In finale le ragazze di Massimo Bellano sono state sconfitte al tiebreak 3-2 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-12) dal Giappone al termine di una gara mozzafiato. In vantaggio per due set a zero Lubian e compagne sembravano avviate alla conquista ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U20 : l’Italia stacca il pass per la finale - si giocherà il titolo iridato con il Giappone : La nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria Ad Aguascelientes (Messico) con una splendida rimonta la nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria. Domani mattina (ore 3 italiane) le azzurrine di Massimo ...

Pallavolo – Campionati Europei U16 : l’Italia stacca il pass per le semifinale - stesa anche la Serbia 3-0 : Le azzurre si sono assicurate il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 Giornata di verdetti nella pool B dei Campionati Europei under 16 femminili, con l’Italia che si è assicurata il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 (25-15, 25-21, 25-22). Fasi finali conquistate ...

Universiadi 2019 – L’Italia della Pallavolo maschile d’oro a Napoli - Polonia ko 3-2 : Universiadi 2019: la Nazionale maschile conquista la medaglia d’oro A distanza di 49 anni la Nazionale maschile torna a conquistare una medaglia alle Universiadi e proprio come nel 1970 lo fa vincendo un oro; ottenuto questa sera al termine di una vera e propria battaglia giocata contro la Polonia. Le due squadre hanno dato vita a una sfida avvincente e giocata a viso aperto con i ragazzi di Gianluca Graziosi in grado di raggiungere per ...

Universiadi 2019 – Le azzurre della Pallavolo d’argento a Napoli : l’Italia ko contro la Russia in finale : Universiadi 2019: le azzurre sono medaglia d’argento, la Russia vince 3-1 Si è chiusa con una medaglia d’argento l’avventura della nazionale italiana femminile alle Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli, di fronte a una bella cornice di pubblico, la formazione azzurra in finale è stata superata 1-3 (21-25, 25-15, 24-26, 18-25) dalla Russia. Dopo un bellissimo torneo le ragazze di Paglialunga questa sera non si sono espresse al meglio e ...

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : l’Italia stacca il pass per la finale - gli azzurri battono la Francia 3-0 : Domani nella finale per la medaglia d’Oro gli azzurri affronteranno alle ore 20.30 la Polonia, vincitrice nell’altra semifinale 3-2 sulla Russia La nazionale italiana maschile ha centrato la finale alle Universiadi 2019, grazie al successo in semifinale sulla Francia 3-0 (25-16, 25-21, 25-18). Al PalaSele di Eboli i ragazzi di Gianluca Graziosi si sono aggiudicati con merito l’incontro odierno, dimostrandosi superiori alla formazione ...

Universiadi 2019 - anche l’Italia maschile raggiunge la finale del torneo di Pallavolo : Dopo la nazionale femminile anche quella maschile raggiunge la finale nel torneo di Pallavolo delle Universiadi di Napoli. Gli azzurri in semifinale si sono sbarazzati della Francia, battuta 3-0, e sabato nella finalissima giocheranno contro la Polonia. Tra le azzurre e l'oro ci sarà invece la Russia. I ragazzi del calcio fuori in semifinale.Continua a leggere

Universiadi 2019 - l’Italia batte 30 l’Ungheria. Le ragazze della Pallavolo sono in finale : A Eboli l'Italia batte 3-0 l'Ungheria e si qualifica per la finale del torneo di Pallavolo Femminile delle Universiadi 2019. Le azzurre ora sfideranno la Russia, che ha eliminato il Giappone. Ottime risultati anche nella Pallanuoto. Il Settebello e il Setterosa sono in semifinale. Gli uomini affronteranno la Russia, le donne il Canada.