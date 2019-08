Padova | permesso di soggiorno per aver denunciato il ‘caporale’ “Se tutti gli sfruttati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Per mesi hanno lavorato nei campi, senza un contratto regolare, per 14 ore al giorno. Il loro ‘caporale‘ li sfruttava e li derubava dei loro risparmi. Tanto che 14 ragazzi africani,richiedenti protezione internazionale e provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Nigeria che operavano nella Bassana hanno deciso di sporgere denuncia e fare il nome del loro sfruttatore, un cittadino marocchino che li ha arruolati nei campi che alcune famiglie venete gli avevano affidato per le coltivazioni. Così i giovani, arrivati in Italia a bordo di barconi salpati dalle coste libiche, hanno ricevuto dalla Questura didei permessi di“per casi speciali” in quanto vittime di grave sfruttamento lavorativo. Una possibilità, quest’ultima, introdotta dal decreto Sicurezza fortemente voluto dalla Lega e convertito nella legge ...

