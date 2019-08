Padova | folle inseguimento finché le sparano alle gomme | arrestata

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Claudio Carollo Una donna è statain stato di ebbrezza dopo uno spericolatoper le strade die l'esplosione di due colpi di pistola che le hanno forato leLe hanno dovuto spararedell'auto per fermarla. Una donna è fuggita a un posto di blocco facendo partire unspericolato con polizia e carabinieri per le strade di. La sua corsa è terminata quando un agente ha esploso dei colpi di pistola contro le ruote della sua Fiesta, forandole. La fuggitiva, Monica Graziani di 51 anni, residente in provincia, a Limena, sarebbe poi risultata positiva all'etilometro con un tasso alcolemico di 0,90 g/l e si sarebbe anche rifiutata di sottoporsi test per gli stupefacenti. Ma non erano questi gli unici motivi per cui è scappata. La patente della donna era scaduta da un anno, inoltre l'auto, poi sequestrata, era sprovvista di ...