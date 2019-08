Paderno Dugnano | aggrediti in casa da due banditi | bambina 11enne chiama i carabinieri

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Unadavvero coraggiosa. Nonostante la presenza di due rapinatori col volto coperto da un casco ed armati di un grosso coltello da macellaio, l’undicenne ha ubbidito alla madre, telefonando immediatamente aial 112 per dare l’allarme, sventando il colpo. L’assalto alla villa di un imprenditore di 49 anni, proprietario di una ditta di trasporti, è avvenuto venerdì scorso verso le ore 19 a, nell’hinterland milanese, e si è concluso con l’arresto di un pregiudicato ventenne. Oltre alla prontezza di riflessi della bimba, è stato provvidenziale l’intervento dei vicini e di alcuni operai che in quel momento uscivano dal lavoro, riti dalle urla della padrona di: alla fine tutto si è risolto con tanto spavento ed una lieve ferita sotto al ginocchio per la piccola protagonista della vicenda. Le fasi iniziali della rapina La madre della bimba, una ...

