Oroscopo Paolo Fox di lunedì 5 agosto | le previsioni di domani

Fonte : lanostratv

(Di domenica 4 agosto 2019)diFox di, 5dello zodiaco Come inizierà la settimana secondoFox? Scopriamolo con ledel suodipartendo dai primi quattro segni zodiacali. ARIETE: le prossime giornate saranno molto propizie dal punto di vista professionale quindi dovranno approfittarne. Bene anche la sfera sentimentale. TORO: i nati sotto questo segno entreranno in un vortice di riflessione. La prima parte disarà piuttosto pesante, ma superata questa la strada si rivelerà in discesa. GEMELLI: le tensioni non accenneranno a diminuire, per fortuna i pianeti daranno loro una mano per superare indenni i prossimi giorni. CANCRO: giornate confuse e impegnative per ciò che riguarda il lavoro. Potranno rifugiarsi nell’amore per scampare ai problemi e alle responsabilità.di inizio settimana:Fox di ...

zazoomnews : L’Oroscopo: domani 5 Agosto: le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO - #L’Oroscopo: #domani #Agosto:… - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 5 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni - zazoomnews : L’Oroscopo: oggi 4 Agosto: le previsioni di Paolo Fox segno per segno - #L’Oroscopo: #Agosto: #previsioni -