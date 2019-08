' Ocean Viking' lascia Marsiglia E l' Ong sfida l' Italia e Salvini

Ong e migranti - Msf e Sm tornano con Ocean Viking e avvertono : 'Non sbarcheremo in Libia' : L'estate 2019, sul fronte migranti , si è aperta con l'ormai celeberrimo caso della Sea Watch e di Carola Rackete. La scelta di forzare il blocco navale italiano ha fatto e farà discutere, ma non ha portato il Ministro degli Interni Salvini a indietreggiare rispetto alla strategia dei porti chiusi alle Ong. Dal canto loro, però, le organizzazioni non governative non sembrano avere intenzione di rinunciare al compito che si sono date di ...

Ocean Viking - la ong verso l'Italia. E Matteo Salvini : "Perché dovete stare molto attenti" : Le ong tornano a minacciare e sfidare l'Italia. Da giovedì, infatti, sono tornate in mare la francese Sos Mediterranée e l' Ocean Viking , nuova nave di Medici senza frontiere. Quest'ultima batte bandiera norvegese e opera con un equipaggio di 31 membri. Ed è proprio la Ocean Viking la prima ong con c

Con i soldi "regalati" da Parigi l'Ocean Viking sfida Salvini : Angelo Scarano L'annuncio di Msf: "A fine luglio torniamo in mare nel Mediterraneo". Grazie anche ai 100mila euro donati dal comune Parigino Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere tornano in mare con una nuova nave per salvare i migranti in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia. Ad annunciarlo è l'ong francese che presenta la Ocean Viking e la nuova missione nel Mediterraneo: "I governi europei vogliono far credere ...