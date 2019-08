Nuoto | Coppa del Mondo 2019 Tokyo Federica Pellegrini non finisce di stupire | è seconda

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini scintillante : E’ SECONDA nei 100 stile!!! Seto illumina la piscina olimpica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Questi i partenti della finale dei 200 stile: Takahashi (Clb), Pieroni (Usa), Marcourt (Bel), Matsumoto (Clb), Rapsys (Ltu), Kozma (Hun), De Meulemeester (Bel), Yoshida (Clb) 12.27: Ora un’altra delle gare da circoletto rosso di questa ultima giornata della tappa di Tokyo, i 200 stile libero uomini con al via il campione del Mondo mancato, il lituano Rapsys che aveva vinto la gara ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : fra poco Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero. Seto illumina la piscina olimpica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: Questi i protagonisti della finale dei 200 rana uomini: Kohinata (Jpn), Hayashi (Clb), Wilson (Usa), Satou (Clb), Mura (Clb), Koseki (Jpn), Arai (Clb), Ohkawa (Clb) 12.02: Ora le premiazioni e a seguire le ultime quattro finali di giornata, a partire dai 200 rana uomini con lo statunitense Wilson contro i giapponesi, poi i 100 stile donne con Pellegrini che sfida le due medaglie ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata della tappa di Tokyo – La cronaca della seconda giornata della tappa di Tokyo – Il programma della prima tappa di Coppa del Mondo – I qualificati per Tokyo2020 nel Nuoto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto in programma a Tokyo, nella piscina che fra un anno ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 : Federica Pellegrini terza nei 100 dorso - Martinenghi secondo nei 50 rana : Seconda giornata di gare a Tokyo per la tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Sprazzi d’azzurro in vasca, pensando a quel che sarà tra un anno a Cinque Cerchi proprio nelle acque nipponiche. Ebbene, Federica Pellegrini, quattro volte campionessa del Mondo dei 200 stile libero, si è cimentata in qualcosa che per lei è un divertimento, ovvero i 100 dorso. Nelle due vasche la campionessa veneta è giunta terza con il crono di ...

Nuoto – Coppa del Mondo : Federica Pellegrini chiude terza nei 100 dorso a Tokyo : Federica Pellegrini chiude al terzo posto la finale dei 100 dorso della Coppa del Mondo di Tokyo dietro Seebohm e Hosszu Si conclude con un terzo posto per Federica Pellegrini la finale dei 100 dorso della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto di Tokyo. Nella piscina che fra un anno ospiterà le prove delle Olimpiadi di Tokyo2020, la ‘Divina’, reduce dall’oro mondiale nei 200 stile libero, si è presa il bronzo nuotando in ...

Nuoto – Coppa del Mondo : Federica Pellegrini impressiona a Tokyo - la Divina in finale nei 100 dorso con il secondo crono : La nuotatrice italiana non smette di stupire e, nella piscina delle prossime Olimpiadi, vola in finale nei 100 dorso Federica Pellegrini continua a stupire, la nuotatrice azzurra si esalta anche nella Coppa del Mondo di Nuoto in corso di svolgimento a Tokyo, nella stessa piscina che l’anno prossimo ospiterà le Olimpiadi. La Divina stacca il pass per la finale dei 100 dorso in vasca lunga, ottenendo il secondo crono in ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini sfida la Hosszu nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata della tappa di Tokyo – Il programma della prima tappa di Coppa del Mondo – I qualificati per Tokyo2020 nel Nuoto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto in programma a Tokyo, nella piscina che fra un anno sarà Olimpica. Tre gli azzurri presenti in Giappone, tutti qualificati ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Tokyo. Un bel Martinenghi a un passo dal podio nei 100. Shymanovich e Rapsys : soffia il vento dell’Est : Prima giornata della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto senza podi per un’Italia ridotta ai minimi termini a causa della rinuncia di Federica Pellegrini ai 400 a cui era iscritta. Il risultato di maggior spicco in casa azzurra è il quarto posto nei 100 rana di Nicolò Martinenghi che disputa una gara di ottimo livello, migliorando la prestazione di Gwangju che gli fruttò la qualificazione in semifinale dove fu poi ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2020 in DIRETTA : Martinenghi veloce ma quarto - tra poco Condorelli. Subito bene Hosszu nei 200 farfalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.15: In arrivo l’ultima gara di questa prima giornata, i 50 stile libero uomini con l’ultimo atleta azzurro al via, Santo Condorelli nei 50 stile libero che vedono al via Machekin (Blr), McEvoy (Aus), Matsui (Clb), Shioura (Clb), Morozov (Rus), Andrew (Usa), Condorelli (Ita), Pieroni (Usa) 12.13: Ancora una sconfitta per l’australiana Campbell che chiude con un modesto ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2020 in DIRETTA : Condorelli e Martinenghi a caccia del podio. L’Australia parte forte - subito bene Hosszu nei 200 farfalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40: Si salva dal ritorno della australiana Throssell, Katinka Hosszu che rompe il ghiaccio vincendo una gara per lei ostica come i 200 farfalla con un ottimo tempo, 2’07″10 che le avrebbe permesso di sfiorare il podio a Gwangju, secondo posto per Throssell in 2’07″36, terzo per Jakabos in 2’08″86, tempi che avrebbero permesso alle protagfoniste di entrare ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2020 in DIRETTA : Condorelli e Martinenghi a caccia del podio - domani Federica Pellegrini sui 200! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federica Pellegrini a Tokyo per la Coppa del Mondo – Il programma della prima tappa di Coppa del Mondo – I qualificati per Tokyo2020 nel Nuoto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto in programma a Tokyo, nella piscina che fra un anno sarà Olimpica. Tre gli azzurri presenti in Giappone, Nicolò Martinenghi e ...

Nuoto - Federica Pellegrini è già a Tokyo! Anticipo sulle Olimpiadi - la Divina in gara in Coppa del Mondo : Federica Pellegrini è già a Tokyo, con un anno di Anticipo rispetto alle Olimpiadi 2020. La Divina è volata nella capitale nipponica dove sente già l’aria a cinque cerchi quando mancano 12 mesi all’evento più importante per uno sportivo, la fresca Campionessa del Mondo dei 200 stile libero si è recata in Giappone per partecipare a una tappa della Coppa del Mondo di Nuoto in programma nel weekend del 2-4 agosto. La fuoriclasse di ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terminati i Mondiali di Gwangju, prenderà il via la World Cup FINA. La prima tappa a Tokyo, da venerdì 2 a domenica 4 agosto, per la quale sono convocati Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Santo Yukio Condorelli e Nicolò Martinenghi. Una manifestazione da seguire, dunque, con un certo interesse anche se chiaramente le energie saranno quelle che sono dopo le fatiche nella piscina della Corea del Sud. Nuoto, Coppa del Mondo Tokyo 2019: ...