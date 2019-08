Nuoto | Campionati Italiani Estivi Assoluti e di Categoria 2019 Simona Quadarella big nei

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Un’occasione di riscatto per chi non è riuscito a qualificarsi per Gwangju che tanti atleti nel giro della Nazionale hanno saputo sfruttare ma anche un bel modo di chiudere la stagione per chi si Mondiali c’era e ne è uscito con soddisfazione o con un po’ di delusione, una tappa di passaggio per i più giovani reduci dalla messe di alloro degli Europei di Kazan e in preparazione per i Mondiali di fine agosto e infine una passerella per chi ha saputo dominare il mondo come. Tutto questo è stato il Campionato Italiano assoluto e diche per quattro giorni (oggi giornata dedicata esclusivamente ai 1500 stile libero) ha illuminato la piscina del Foro Italico di Roma come da tradizione a inizio agosto.E CARAMIGNOLI Assenti tutti i medagliati di Gwangju, tranne una,, che ha rinunciato alla tappa di Coppa del Mondo a Tokyo e ha voluto ...

_Carabinieri_ : Un fiocco nero tracciato con pennarello indelebile sulla pelle: è il ricordo che gli atleti della Sezione Nuoto del… - _Carabinieri_ : Ai Campionati del Mondo di #nuoto di #Gwangju in Corea del Sud, stabiliti i nuovi #record italiani nella staffetta… - RaiPlay : #Settebello sul tetto del mondo a #GWANGJU2019!!?????? #Mondiali #Pallanuoto #CampioniDelMondo @FINOfficial_ ??… -