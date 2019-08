Non si vedono gli unicorni Tutti i limiti delle invenzioni italiane

Benjamin Mascolo e Bella Thorne - è amore social : "In tanti Non vedono l'ora che ci lasciamo" : Insieme raccolgono centinaia di migliaia di seguaci su Instagram. Chitarrista lui, cantante e attrice lei, Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono ufficialmente una coppia, la nuova coppia social dell'estate 2019. A distanza di un mese dalla notizia del fidanzamento, i due bellissimi sono stati intervistati insieme da Vanity Fair per il numero in uscita in edicola domani, mercoledì 17 luglio.L'annuncio dell'inizio della relazione è arrivato dal ...

Migranti - il premio Nobel Shirin Ebadi : “Grazie a Italia che accoglie. Sbagliano politici che Non vedono bene stranieri” : “Grazie all’Italia che accoglie”. È questo il messaggio che Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace del 2003, ha voluto lanciare a margine del Festival del Lavoro di Milano. “Alcuni politici non vedono bene i Migranti, ma Sbagliano. Se si accettano i Migranti insegnandoli un mestiere, possono diventare utili per il paese, ma ignorandoli rischiano di diventare un problema”. Migranti, Salvini: “Sea Watch al largo di ...

Ancora Non si vedono i canali Sky HD e +1 il 17 giugno? Il punto della situazione : Per alcuni italiani Ancora non si vedono i canali Sky HD e +1. il disservizio dello scorso 13 giugno ha lasciato il segno, nel vero senso della parola. Gran parte dei clienti della piattaforma satellitare hanno ripreso a fruire dei contenuti televisivi e dei servizi online in poche ore, proprio giovedì scorso. Tuttavia un'ampia fetta di persone continua a sperimentare malfunzionamenti e anche vistosi. Oramai da 4 giorni sull'Home Page di Sky ...

Non si vedono alcuni canali Sky il 15 giugno? La nota ufficiale e tempi risolutivi : Purtroppo ancora non si vedono alcuni canali Sky oggi 15 giugno. Dopo gli appurati problemi del 13 giugno, i clienti della piattaforma satellitare lamentano ancora disservizi di varia natura e comunque determinate reti non sono raggiungibili. Ma cosa sta succedendo da due giorni a questa parte? Per chi non lo sapesse ancora, lo scorso 13 giugno un incendio è divampato nella sede Sky di Roma in via Salaria. Per quanto l'episodio non abbia ...