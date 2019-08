Nina Senicar incinta - la modella è già al quinto mese di gravidanza : Nina Senicar è incinta ed è già al quinto mese di gravidanza . Una rivelazione-bomba, quella del settimanale Spy sulla modella serba che, dopo essere divenuta una celebrità in Italia, da anni vive (ed ha trovato l’amore) negli Stati Uniti. L’ex velina, nota anche per una storia con Ezio Greggio, dal 2012 si è trasferita a Los Angeles, iniziando la carriera di attrice. Dal 2015 Nina Senicar ha una storia con Jay Ellis, un attore ...

