Napoli | i furbetti dell' Asìa | prima licenziati e poi riassunti

Napoli furbetti cartellino Ospedale Cardarelli/ 62 indagati - bimbo timbrava per madre : Ospedale Cardarelli , 62 indagati a Napoli : anche due medici e un sindacalista. Rischio licenziamento: un bambino scoperto a timbrare per la madre assente

Reddito - operai in nero con la card in tasca : ecco i primi 5 furbetti a Napoli : Via ai controlli per il Reddito di cittadinanza e su diciotto lavoratori trovati a lavorare a nero (quasi tutti nei cantieri edili) cinque sono stati beccati con la card in tasca: tutti che avevano...