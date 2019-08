Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la rescissione del contratto con Vahid Halilhodzic, secondo quanto riportano i francesi di “Presse-Ocean” e “20 Minutes”, il nome forte per la successione delbosniaco è quello dell’ex Milan Gennaro, l’allenatore è reduce dal divorzio con il club rossonero dopo l’ultima deludente stagione in campionato. Ringhio si sarebbe preso 48 ore per comunicare una decisione definitiva ma secondo “20 Minutes” le chance di vedere ilitaliano sulladei canarini sono scarse,infatti non sembra intenzionato ad accettare. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloconper lama ilnon è...

CalcioWeb : #Nantes, contatti con #Gattuso per la panchina ma il tecnico non è convinto - Dalla_SerieA : Fiorentina contatti con il Nan - Bapt_4_4 : RT @violanews: Rongier: contatti intensificati tra Fiorentina e Nantes. Badelj... - -