MotoGp | si spengono i semafori in Repubblica Ceca | la partenza del Gran Premio di Brno

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Condizioni particolari a, dove la pioggia caduta pochi minuti prima della gara hanno determinato un ritardo dellache sidiche può cominciare, con il carico di emozioni e adrenalina che ne consegue. La pioggia arrivata poco prima della gara aumenta lo spettacolo, rendendo più complicate le cose per i piloti in pista, costretti a valutare al meglio ogni traiettoria per evitare rovinose cadute. Situazione mista ideale per Marc Marquez, deciso a difendere la prima posizione in una gara ridotta da 21 a 20 giri proprio per le condizioni di pista. Ecco il video della: We’re racing at! Who did the best @MissionWinnow start of the #CzechGP? Vote now! #pic.twitter.com/cCEtn0MP4o —(@) August 4, 2019 L'articolo, siin: ladeldi...