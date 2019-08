MotoGP | il Gran Premio della Repubblica Ceca in diretta TV

MotoGP - fissata la data del rientro in gara di Jorge Lorenzo : appuntamento al GP di Gran Bretagna : Oggi è stata ufficialmente fissata la data del rientro in gara di Jorge Lorenzo, l’appuntamento è per il GP di Gran Bretagna che andrà in scena a Silverstone nel weekend del 23-25 agosto. Il centauro della Honda aveva riportato la frattura delle vertebre T6 e T8 cadendo durante le prove libere del GP d’Olanda lo scorso 30 giugno, la botta subita ad Assen costringerà lo spagnolo a saltare anche agli appuntamenti in Repubblica Ceca (4 ...

MotoGP - la Grand Prix Commission tarpa le ali ai team : brutte notizie soprattutto per la Ducati : La Federazione internazionale ha diramato un comunicato con cui ha reso noto un giro di vite che la Grand Prix Commission farà nel settore aerodinamico, colpendo quei team finora riusciti a piegare a proprio favore il regolamento A partire dalla prossima stagione, i team di MotoGp avranno meno spazio per le proprie idee, dovendo rispettare per filo e per segno i regolamenti senza proprie interpretazioni. AFP/LaPresse Niente più cucchiaio ...

MotoGP - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito del Sachsenring. Marquez è partito in pole position ed è rimasto in testa alla gara per tutti i trenta giri percorsi, ottenendo la

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è

Danilo Petrucci MotoGP - GP Germania 2019 : “Il rinnovo con Ducati era un obiettivo - ho una grande opportunità” : Danilo Petrucci è l’uomo del giorno per quanto riguarda la MotoGP, il centauro ternano ha rinnovato il contratto con Ducati e dunque proseguirà la propria avventura con la scuderia di Borgo Panigale anche per il prossimo anno. L’alfiere della Rossa ha vinto al Mugello ma settimana scorsa ha faticato ad Assen dove si è dovuto accontentare del sesto posto, un risultato da riscattare già al Sachsenring dove nel weekend andrà in scena il ...

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Il pilota spagnolo Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, ottava gara del Motomondiale. Sul circuito van Drenthe di Assen, lo spagnolo della Yamaha ha concluso davanti a Marc Marquez e a Fabio Quartararo, partito dalla pole position. Per Viñales

Il Gran Premio d’Olanda di MotoGP in diretta TV e in streaming : Il francese Quartararo parte in pole seguito da quattro spagnoli, gli italiani invece partono tutti indietro: i link per seguire la diretta, anche in chiaro

MotoGP - dove vedere il Gran Premio d’Olanda in Tv e streaming : Si prospetta una domenica davvero intensa per gli appassionati di motori: la Formula Uno fa tappa in Austria dove Charles Leclerc partirà dalla pole position e proverà a insidiare lo strapotere della Mercedes, ma da non perdere anche l’appuntamento con la MotoGp, arrivata in Olanda, ad Assen, pista in grado di regalare emozioni e non […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio d’Olanda in Tv e streaming è stato realizzato ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : grande spettacolo Quartararo-Viñales - Marquez e le Ducati rincorrono : Si sono chiuse da poche ora le emozionantissime qualifiche del GP d’Olanda della MotoGP, con Fabio Quartararo che è riuscito a vincere la serrata battaglia con Maverick Viñales e a conquistare la seconda pole position di fila con lo strepitoso tempo di 1:32.017 che vale anche come nuovo record della pista di Assen. I due piloti della Yamaha erano i più attesi dopo essersi scambiati la prima posizione in tutte le sessioni di prove libere e ...

MotoGP - la Ducati cerca riscatto in Olanda : dieci cose da sapere sul Gran Premio di Assen : In vista del Gran Premio d’Olanda in programma sul circuito di Assen, ecco dieci cose da sapere sulla gara olandese Dopo un Gp di Barcellona dall’esito agrodolce, con Danilo Petrucci terzo ed Andrea Dovizioso ritirato, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen (Paesi Bassi) per il Gran Premio di Olanda sullo storico TT Circuit. Il tracciato dei Paesi Bassi è tra i più iconici in calendario ed è stato spesso teatro di gare ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, che si è corso sul circuito di Montmelò. Il francese Quartararo su Yamaha è arrivato secondo, seguito dall’italiano Petrucci su una Ducati. L’italiano Iannone è

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Ho un buon passo ma c’è un grande dubbio sulle gomme” : Alle ore 14.00 prenderà il via un GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, particolarmente incerto. Nella gara della classe regina sono tanti i pretendenti al successo, visti i distacchi minimi tra i contendenti che si sono evidenziati sia nelle qualifiche di ieri che nel warm-up odierno. Il migliore in entrambe le sessioni è stato il francese della Yamaha Petronas SRT Fabio Quartararo ma la lotta per il podio più alto è molto ...

MotoGP - Gran Premio di Catalunya/ Il punto di Graziano Rossi : Graziano Rossi analizza l'andamento delle prove del Gran Premio di Catalunya e si proietta sulla gara di oggi. Tra Marquez, Valentino e...