MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | a che ora inizia la gara e come vederla in tv su Sky e

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Il GP della, decimo round del Mondialedi, prenderà il via quest’oggi alle ore 14.00 (diretta televisiva su Sky Sport). Il favorito numero uno è lo spagnolo Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato la scena nelle qualifiche, disputatesi su asfalto bagnato. La dimostrazione di forza dell’iberico è stata impressionante. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi cercheranno di lottare per il podio, per ottenere un posizionamento e fare il meglio possibile, GPoggi: orario, tv, streaming, programma Sky e TV8 Il GP dellasarà offertodi consueto da Sky Sport/HD, canale 208 del decoder, e potrà essere seguito anche su pc, smartphone e tablet tramite il servizio in streaming Sky Go. TV8 offrirà in chiaro la differita delle gare delle tre classi. OA Sport vi terrà aggiornati con le ormai ...

SkySportMotoGP : Gomme slick e pista umida? No problem? ???? Una pole da alieno per @marcmarquez93 ? - SkySportMotoGP : ?? Una POLE capolavoro per @marcmarquez93 ?? Sorpresa @KTM_Racing ?? #QP #MotoGP I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? Un sabato pieno di colpi di scena ?? per un altro record di @marcmarquez93 ? -