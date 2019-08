Moto3 | Risultato GP Repubblica Ceca 2019 | Canet ritrova la vittoria davanti a Dalla Porta

Moto3 - Risultato Warm-up GP Repubblica Ceca 2019 : scatto di Lorenzo Dalla Porta su Foggia - sesto Arbolino : Se il buongiorno si vede dal mattino… ci attende un Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 di Moto3 quanto mai livellato e vibrante dalle ore 11.00. Il Warm-up disputato questa mattina con sole pieno e 18°, infatti, ha messo in mostra grande equilibrio con i primi 20 piloti racchiusi in appena otto decimi, ed i primi 24 in un secondo. Buon turno anche per i nostri colori, con cinque italiani nei primi dieci. Davanti a tutti, dopo un inizio ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Repubblica Ceca 2019 : strepitosa pole sotto la pioggia per Tony Arbolino! Terzo Antonelli - solo 17° Dalla Porta : Uno stellare Tony Arbolino (Honda Snipers) festeggia nel migliore dei modi il suo 19esimo compleanno centrando una sontuosa pole position nelle Qualifiche del GP della Repubblica Ceca 2019 della Moto2. sotto la pioggia di Brno il milanese ha chiuso con un ottimo 2:18.020 rifilando distacchi pesantissimi a tutti, dimostrando che anche sul bagnato sa dare il proprio meglio. In prima fila con lui vedremo domani al via il britannico John McPhee ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Masià leader sul bagnato - ottimi Arbolino e Fenati. Problemi per Dalla Porta : Il sabato del GP della Repubblica Ceca 2019 si è aperto come da previsione con una forte pioggia che ha colpito il circuito di Brno, rendendo di fatto impossibile migliorare i tempi ottenuti ieri e congelando la classifica per i qualificati al Q2. Il colpo di scena principale di questa sessione è stata la notizia che il leader delle FP2, l’argentino Gabriel Rodrigo, non sarà parte del weekend per via di una doppia frattura alla clavicola ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Repubblica Ceca 2019 : Jaume Masià chiude in vetta su Rodrigo e McPhee - Migno 5° - Dalla Porta 12° : La prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto3 ha sancito il ritorno ufficiale dalle vacanze estive del Motomondiale. Sulla pista di Brno, infatti, la classe regina ha rotto il ghiaccio con una sessione non del tutto indicativa con cielo nuvoloso e 21 gradi di atmosfera (23 per l’asfalto). I piloti, anche in vista della probabile pioggia della giornata di domani) hanno lavorato in maniera ...

Moto3 - Risultato GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta esaltante! Vittoria in volata e primato nel Mondiale! : Lorenzo Dalla Porta spezza l’incantesimo e centra il primo successo della stagione dopo quattro secondi posti Portandosi in testa al Mondiale Moto3 dopo il Gran Premio di Germania 2019. Il toscano del Team Leopard ha disputato un weekend eccezionale ed ha trionfato al Sachsenring davanti al compagno di squadra iberico Marcos Ramirez e ad Aron Canet dopo un ultimo giro al cardiopalma. Ottimo quarto posto per Romano Fenati, al miglior ...

Moto3 - risultato warm-up GP Germania 2019 : Tony Arbolino svetta sul bagnato davanti ad Antonelli e McPhee - 13° Dalla Porta : Tony Arbolino reagisce nel migliore dei modi dopo un sabato da dimenticare e sigla il miglior tempo nel warm-up mattutino del Gran Premio di Germania 2019, nono round stagionale del Mondiale Moto3. Il lombardo classe 2000 del Team VNE Snipers è stato il migliore nell’ultimo turno di prova di preparazione in vista della gara disputato in condizioni di pista bagnata con un notevole 1’34″943 ottenuto al penultimo giro utile della ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : prima pole in carriera di Sasaki - quarto Dalla Porta - delude Antonelli : Ayumu Sasaki si prende con forza la prima pole position della sua carriera nelle Qualifiche del GP di Germania 2019 di Moto3, Portando la sua Honda Petronas a girare sull’1:26.135, seguito dal connazionale del Team Asia Kaito Toba (+0.057) che completa l’apoteosi nipponica del Sachsenring. Subito alle spalle del duo giapponese si sono inserite le due Leopard di Marcos Ramirez (+0.171) e di Lorenzo Dalla Porta che con un ultimo ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Ramirez svetta in FP3 - bene Antonelli e Dalla Porta - fuori dalla Q2 Canet e Arbolino : Una sessione particolarmente intensa quella che la Moto3 ci ha regalato al Sachsenring, dove Marcos Ramirez ha Portato la sua Honda Leopard davanti a tutti abbassando il record della pista a 1’26.044, migliorando di un decimo il precedente primato di Danny Kent che resisteva dal 2015. Seconda posizione a sorpresa per il turco della KTM Can Oncu che ha approfittato nel suo giro buono proprio della scia dello spagnolo, giungendo sul ...

Moto3 - risultato FP2 GP Germania 2019 : Sasaki è il migliore nel turno pomeridiano - attardati gli italiani di punta : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 si è conclusa con il sorprendente giapponese Ayumu Sasaki davanti a tutti nella Moto3 con la Honda del Team Petronas. Il pilota asiatico è riuscito a migliorare il tempo fatto segnare da Fernandez nella FP1 ed è balzato al comando nella classifica combinata delle libere con un ottimo 1’26″526 ottenuto nell’ultimo run con gomma nuova. Seconda piazza a 0.286 in ...

Moto3 - risultato FP1 GP Germania 2019 : Fernandez sorprende tutti - ancora bene Tony Arbolino : Raul Fernandez (KTM Angel Nieto Team) ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione di libere del GP di Germania 2019, nono appuntamento stagionale del Motomondiale, con un ottimo giro in 1:26.591 già ampiamente sotto il record della pista in gara del circuito (quello in prova di Danny Kent nel 2015 resta distante quattro decimi). Dietro allo spagnolo si sono classificati il connazionale Marcos Ramirez (Honda Leopard) a 192 millesimi ...

Moto3 - Risultato GP Olanda 2019 : Arbolino e Dalla Porta uno-due ad Assen - Antonelli chiude in ottava posizione - lontano Canet 12° : Tony Arbolino concede il bis e, dopo il trionfo del Mugello, fa sua anche la tappa di Assen (Olanda), sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il centauro della Honda (VNE Snipers) si è reso protagonista di un successo all’ultimo giro, in volata, nei confronti di Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) a 0″045, costretto alla resa ancora una volta, come nella corsa toscana. In terza piazza il ceco Jakub ...

Moto3 - Risultato qualifiche GP Olanda 2019 : Niccolò Antonelli in pole! Arbolino è terzo - Dalla Porta ottavo. Tanta Italia nella top-10 : È Niccolò Antonelli a “laurearsi” nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Nell’Università delle due ruote il centauro Italiano, in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, ha ottenuto una pole significativa con il crono di 1’41″232 precedendo il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) di 0″144 e l’altro azzurro Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) di ...