Moto2 | Risultato Warm-up GP Repubblica Ceca 2019 | Di Giannantonio al comando | si

Moto2 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Nicolò Bulega è il più veloce su Baldassarri - Pasini passerà dalla Q1 : Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) chiude in vetta una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2 che ha regalato colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Sulla pista di Brno che, minuto dopo minuto, è andata asciugandosi dopo la pioggia battente della mattinata, chi si sentiva tranquillo per i tempi della Top14 di ieri, si è dovuto ricredere e rimboccarsi le mani per rimettersi dentro fino ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Fabio Di Giannantonio fulmine su Bulega e Nagashima : È grande Italia nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2. Fabio Di Giannantonio (Speed Up), infatti, ha chiuso al comando la giornata di Brno con il tempo di 2:01.695 con un giro impeccabile quasi in conclusione di turno. Alle sue spalle un arrembante Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) che proprio in extremis si è portato a 35 millesimi dal connazionale. Terza posizione per il nipponico Tetsuta ...

Moto2 - Risultato GP Germania 2019 : Alex Marquez è imprendibile - ottimo quarto Fabio Di Giannantonio : Il GP dei Germania 2019 della Moto2 si è chiuso con la quarta vittoria stagionale (nelle ultime cinque gare) e undicesima in carriera dello spagnolo Alex Marquez (Marc VDS) che è riuscito a creare un buco sui rivali approfittando della lotta serrata tra Iker Lecuona, Brad Binder e Marcel Schrotter. Nelle ultime curve lo spagnolo in sella alla vecchia KTM scivola e consegna il podio ai due rivali, dove il sudafricano si prende la seconda ...

Moto2 - Risultato warm-up GP Germania 2019 : Schrotter al comando in condizioni intermedie : Uno scroscio di pioggia si è abbattuto nella mattinata sul circuito del Sachsenring, dove si sta svolgendo il GP di Germania 2019 di Motociclismo, e i piloti della Moto2 sono entrati in azione per la loro sessione del consueto warm-up con condizioni intermedie su un asfalto in fase di miglioramento. La carambola dei tempi ha premiato alla fine il tedesco Marcel Schrotter che in sella alla sua Dynavolt ha stampato un 1:33.403 a fine turno, quando ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marquez centra la pole davanti a uno strepitoso Marini - Baldassarri decimo : Le Qualifiche del GP di Germania 2019 per quanto riguarda la Moto2 si sono concluse con la pole position di Alex Marquez con il tempo 1:23.585 che ha seguito a ruota quella del fratello nella classe regina e si candida prepotentemente a tornare in vetta al Mondiale nella giornata di domani, anche viste le difficoltà di Luthi. Seconda posizione per uno straordinario Luca Marini che al pari dello spagnolo era stato costretto a passare dalla Q1 ...

Moto2 - GP Germania 2019 : risultato FP1. Jonas Folger firma il miglior tempo - Baldassarri ottavo dietro a Luthi : Jonas Folger ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto2. Il padrone di casa ha chiuso il suo miglior giro in 1:24.354 e ha subito dimostrato le sue doti in sella alla Kalex del team Petronas Sprinta Racing. Il teutonico, alla terza gara consecutiva in campionato, è riuscito a precedere il connazionale Marcel Schroetter di appena sette millesimi. A completera la top tre è lo spagnolo ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Olanda 2019 : Lorenzo Baldassarri chiude in vetta - ma ad Assen è equilibrio totale : È equilibrio totale ad Assen! Il Warm-up della Moto2 del Gran Premio di Olanda 2019 ha emesso questo verdetto. Per cui, dalle ore 12.20 ci attendiamo una gara quanto mai vibrante nella classe mediana. Davanti a tutti nella sessione mattutina ha concluso il nostro Lorenzo Baldassarri che, dopo il 16esimo posto di ieri in qualifica, ha un disperato bisogno di rimettersi in carreggiata, ma i rivali non mancheranno, con i primi quattro racchiusi in ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Olanda 2019 : Gardner non fa sconti e conquista la pole davanti a Binder - molto lontano Baldassarri : Remy Gardner ha confermato i favori del pronostico della vigilia e ha conquistato la prima pole position della sua carriera durante le Qualifiche del GP d’Olanda 2019 della Moto2. Il pilota australiano della Kalex Onexox ha fermato il tempo sull’1:36.572 rifilando 110 millesimi al sorprendente Brad Binder che è riuscito a riportare in alto una KTM che sta affrontando un inizio di stagione oltremodo complicato. Quarta posizione per il ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Gardner infiamma la pista - Bastianini competitivo - Baldassarri in Q1 : Remy Gardner ha imposto il suo sigillo sulle terze prove libere del GP d’Olanda di Moto2 in corso di svolgimento sul circuito di Assen, chiudendo la sessione col tempo di 1:36.510 ampiamente più veloce di tutti i suoi rivali; l’australiano in sella alla Kalex Onexox è noto per essere uno dei più talentuosi piloti sul giro secco e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione, Augusto Fernandez (Flexbox HP) è Risultato il primo ...

Moto2 - risultato FP2 GP Olanda 2019 : Brad Binder il più veloce nel time-attack con la KTM - 8° Baldassarri : Si è appena conclusa una seconda sessione di prove libere molto divertente e spettacolare in quel di Assen per quanto riguarda la classe Moto2, con Brad Binder che è stato il più veloce del turno mettendosi davanti a tutti anche nella classifica combinata del venerdì del Gran Premio d’Olanda 2019, ottavo round stagionale del Motomondiale. Il talentuoso sudafricano della KTM, campione iridato Moto3 del 2016, è riuscito nell’impresa di ...

Moto2 - Risultato GP Catalogna 2019 : Alex Marquez trionfa ancora - Luthi e Navarro sul podio. Baldassarri cade e perde la vetta del Mondiale : La famiglia Marquez fa già festa dalla Moto2. E’ Alex e non Marc, per il momento, ad imporsi nel GP di Catalogna 2019. Sul tracciato di casa l’iberico si è imposto ancora una volta, replicando quanto già fatto a Le Mans (Francia) e al Mugello (Italia). Un successo d’autorità quello dell’alfiere del Team Marc VDS a precedere di 1″989 lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’altro spagnolo Jorge Navarro ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Jorge Navarro il migliore - ottimo Di Giannantonio 2°. Baldassarri è nono : E’ lo spagnolo Jorge Navaro il migliore delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato iberico l’alfiere della Speed Up ha fatto vedere una grande velocità, siglando il tempo di 1’44″214 a precedere un ottimo Fabio Di Giannantonio, in sella anch’egli alla Speed Up, a conferma della bontà del mezzo su questa pista. Il rookie ha trovato ottimamente le misure sul ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Fernandez precede Luthi - Baldassarri quarto dietro a Marquez : Augusto Fernandez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo ha concluso il suo miglior giro in 1:44.782 e ha fatto capire di avere un buon passo anche in vista della gara di domenica. Il centauro del Team Flexbox HP 40 ha preceduto Thomas Luthi di appena 88 millesimi, lo svizzero si è confermato ai vertici della classifica dopo essere Risultato il migliore nella FP1 e si candida ...