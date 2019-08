Mondiali Basket 2019 – Danilo Gallinari operato d’appendicite | i tempi di recupero

Basket - Danilo Gallinari : “Italia possibile rivelazione ai Mondiali. In NBA quando diventerò free agent sceglierò per vincere” : Continuano ad avvicinarsi i Mondiali di Cina 2019, e aumenta sempre di più l’attesa per capire quali possono essere le prospettive dell’Italia alla manifestazione iridata, che non giocava da 13 anni. A parlarne ancora è Danilo Gallinari, raggiunto da Umberto Zapelloni su Il Foglio. Queste le parole del giocatore, prossimo a compiere 31 anni: “quando tifosi ed esperti pensano ai big del Mondiale in Cina non c’è nessuno che ...

Basket : la Nazionale a Verona per il test in vista dei Mondiali (2) : (AdnKronos) – ‘La passione dei veronesi per la pallacanestro è di vecchia data e non è mai mutata negli anni ‘ ha detto il sindaco – Io per primo, quando ero ragazzo, non perdevo occasione per assistere alla famosa doppietta, ovvero la partita di calcio al pomeriggio e alla sera quella di Basket. Erano gli anni gloriosi del Basket scaligero, che ci ha regalato grandi soddisfazioni e che ci ha fatto appassionare a ...

Basket : la Nazionale a Verona per il test in vista dei Mondiali : Verona, 2 ago. (AdnKronos) – Verona si tinge d’azzurro. Dall’8 al 10 agosto all’ AGSM Forum i colori gialloblu delle società sportive scaligere lasceranno il posto a quello della Nazionale di Basket, per la prima edizione della Verona Basketball Cup. Per tre giorni, l’evento, organizzato con il supporto di Master Group Sport, permetterà agli appassionati di poter vedere da vicino le stelle nazionali e ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Sarà davvero un Dream Team? Un numero esagerato di assenze e defezioni : Harrison Barnes, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Eric Gordon, James Harden, Tobias Harris, Kyle Kuzma, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul Millsap, Donovan Mitchell, CJ McCollum, Khris Middleton, Jayson Tatum, PJ Tucker, Myles Turner, Kemba Walker. Dovevano essere questi i 20 giocatori tra cui Gregg Popovich avrebbe selezionato i 12 con i quali andare ai Mondiali di Cina 2019 per scrivere un altro capitolo ...

Finale Trentino Basket Cup – L’Italia strapazza la Costa d’Avorio : buon test in vista dei Mondiali di Basket 2019 : L’Italia batte la Costa d’Avorio nella Finale della Trentino Basket Cup: buon test per gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019 di settembre Dopo aver battuto la Romania nella gara d’esordio, disputata nella giornata di ieri e vinta con il punteggio di 88-60, L’Italia ha vinto la Finale della Trentino Basket Cup superando senza grossi problemi la Costa d’Avorio per 69-58. buon test match per gli azzurri in vista dei Mondiali di ...

Basket - Mondiali 2019 : il Giappone presenta il suo roster. C’è Rui Hachimura : Il Giappone sarà l’ultima squadra ad affrontare gli Stati Uniti nella prima fase dei Mondiali 2019 di Basket. La nazionale nipponica, infatti, è stata sorteggiata nel gruppo E insieme proprio a Team USA e a Turchia e Repubblica Ceca, con cui si giocherà il passaggio del turno. Ci sarà anche un po’ di NBA nel roster del Giappone. Infatti tra i sedici convocati per la rassegna iridata spicca Rui Hachimura, chiamato dai Washington ...

Basket : Italia vincente all’esordio nella preparazione per i Mondiali - a Trento Romania battuta 88-60 : Comincia con un successo la fase di preparazione dell’Italia per i Mondiali di Cina 2019. Nel primo match della Trentino Basket Cup, gli azzurri allenati da Meo Sacchetti superano la Romania con il punteggio di 88-60, e domani affronteranno, sempre alle 20:30, la Costa d’Avorio (allenata dal milanese Paolo Povia), che ha battuto nel pomeriggio la Svizzera della star NBA Clint Capela per 69-68. La Nazionale è protagonista di una buona ...

Basket - Mondiali 2019 : domani l’Italia inizia i match di avvicinamento alla rassegna iridata con la Trentino Basket Cup : Comincia domani l’avvicinamento dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti inizia il tempo delle amichevoli e anche delle valutazioni sugli elementi da portare a Foshan, sede del primo girone dal 31 agosto al 4 settembre, con gli azzurri sorteggiati assieme ad Angola, Filippine e Serbia. L’occasione di cominciare verrà dalla Trentino Basket Cup, un appuntamento ormai tradizionale che si svolge alla BLM ...

Mondiali Basket 2019 – Questa volta il rifiuto è del Team USA : Carmelo Anthony non verrà convocato : Il Team USA non prenderà in considerazione la possibilità di convocare Carmelo Anthony per i Mondiali di Basket 2019: il giocatore è fermo da diversi mesi e non rappresenta una scelta valida per coach Popovich Estate di tanti (e grandi) rifiuti quella del Team USA che si avvicina ai Mondiali di Basket 2019 con defezioni importanti. Neanche presi in considerazione i vari LeBron James, Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant e Kawhi ...

Mondiali Basket 2019 – Team USA fortemente rimaneggiato : ecco i 17 convocati per il training camp : Gregg Popovich ha stilato la lista dei 17 convocati del Team USA per il training camp di Las Vegas: la formazione americana è apparsa fortemente rimaneggiata dalle tante assenze Dopo aver preso atto delle numerose assenze importanti, coach Popovich ha dovuto ridisegnare in corsa l’idea del Team USA che affronterà i prossimi Mondiali di Basket 2019. Le assenze dei vari LeBron, Durant, Curry, Leonard, Irving, George nemmeno presi in ...

Basket - Mondiali 2019 : i 17 pre-convocati degli USA - quante assenze per i Campioni in carica : Gregg Popovich, Commissario Tecnico degli USA, ha definito una lista di 17 giocatori preoconvocati per i Mondiali 2019 di Basket. I cestisti si ritroveranno a Las Vegas per un collegiale dal 5 al 8 agosto, il Guru del movimento a stelle e strisce ha dovuto fare a meno di diverse stelle che si sono defilate negli ultimi giorni: Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon e CJ McCollum ma anche Bradley Beal, Tobias Harris, Damian Lillard. A questo ...

Mondiali Basket 2019 – Lillard e DeRozan dicono no al Team USA : Randle e Brown si uniscono al training camp : Damian Lillard e DeMar DeRozan dicono no al Team USA per i Mondiali di Basket 2019: i due giocatori preferiscono dare priorità alla stagione NBA. Julius Randle e Jaylen Brown si uniscono al training camp Il Team USA incassa altri due pesanti ‘no’ in vista dei Mondiali di Basket 2019. Damian Lillard e DeMar DeRozan hanno rifiutato la convocazione per la kermesse cinese, preferendo dare priorità alla preparazione della prossima stagione NBA. ...