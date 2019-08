Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Pina Francone La donna è stata condannata a corrispondere all'ex 208mila euro perché i loroerano nati da una relazione extraconiugale Lo ha tradito per anni, facendogli credere che i duenati dal loro matrimonio fossero i suoi e invece erano: laè stata condannata dal Tribunale a risarcirlo con oltre 200mila euro. La vicenda in Puglia, a Bari, dove la donna ha rivelato all'ex la verità soltanto dopo la separazione, dicendogli chiaro e tondo che non era lui il padre dei duemaschi. Glielo rivelò durante una lite, perché l'uomo, dopo il divorzio, chiedeva di trascorrere più tempo con i. La donna in aula ha ammesso di non aver sollevato questioni in merito alla paternità dei due bambini per superficialità e per quieto vivere. Duecento ottomila euro di indennizzo: lo ha statuito il Tribunale Civile di Bari, che ha accolto la ...

francogarna : Moglie infedele risarcisce l'ex marito: 'I figli sono dell'amante' - Sandrorossi70 : RT @Paolamilf: Giovanna dalla provincia di Parma ha molte cose da far vedere. Da dove volete cominciare ? GIOVANNA MOGLIE INFEDELE >>> htt… - Pino35588074 : RT @Paolamilf: Giovanna dalla provincia di Parma ha molte cose da far vedere. Da dove volete cominciare ? GIOVANNA MOGLIE INFEDELE >>> htt… -