Milano Marittima | Salvini fa il dj al Papeete sulle note di Mameli e sfida Di Maio

Matteo Salvini in consolle a Milano Marittima : cocktail - cubiste e inno. La sinistra impazzisce : Dalla spiaggia di Milano Marittima, Matteo Salvini continua a mandare fuori di testa Repubblica e la sinistra. Ecco l'ultimo video che lo ritrae in consolle al Papeete beach, dove è in corso la festa della Lega Romagna. Il ministro dell'Interno, cocktail in mano e torso nudo, posta per foto e selfie

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Matteo Salvini e Francesca Verdini baci e coccole a Milano Marittima : Scoppia sulla spiaggia di Milano Marittima la passione tra Matteo Salvini, e la compagna Francesca Verdini. I due, che nelle precedenti uscite pubbliche si erano limitati a coccole ed effusioni, sul bagnasciuga si lasciano andare alle acrobazie. Il settimanale “Diva e Donna” li ha fotografati durante una luna di miele davvero bollente. Salvini si avvinghia alla Verdini e regala siparietti a due davvero piccanti. baci appassionati in acqua, ...

Tempo di vacanze anche per la coppia Salvini-Verdini (A Milano Marittima) : Dalla prima uscita pubblica della coppia è passato qualche mese. Era soltanto marzo e i due sono stati fotografati alla proiezione del remake di Dumbo della Disney a Roma. Sembrano passati secoli dalla storia con la Isoardi, e le foto delle vacanze insieme consacrano l’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. A far scoccare la scintilla sarebbe stata Clio Biondi Santi, assessore a Siena: in un ristorante a due passi ...

Matteo Salvini e Francesca Verdini - baci e coccole a Milano Marittima : Matteo Salvini sembra proprio aver dimenticato definitivamente Elisa Isoardi. Diva e Donna, in edicola mercoledì 24 agosto, pubblica in esclusiva le immagini della prima vacanza di coppia del vicepremier e Ministro dell’Interno in compagnia della figlia di Denis Verdini. Niente spazio all’immaginazione, nel mare di Milano Marittima è tutto un tripudio di baci e coccole da fidanzatini tra il leader della Lega e Francesca Verdini. Matteo ...

Maltempo Milano Marittima : mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [FOTO e VIDEO] : Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli ...

Maltempo Emilia-Romagna : la Regione stanzia mezzo milione per Milano Marittima : mezzo milione di euro per Milano Marittima. Risorse destinate agli operatori balneari ed economici, soprattutto bar e ristoranti, per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha colpito la località cervese pochi giorni fa, il 10 luglio. Imprenditori che con l’appoggio dell’intera comunità locale, e degli stessi turisti presenti, in poche ore sono riusciti a risistemare i loro stabilimenti sulla spiaggia, un ‘miracolo’ sottolineato da più ...

Gessica Notaro a Milano Marittima con il fidanzato : Alla serata finale del torneo di tennis Vip Master di Milano Marittima applausi a scena aperta per Gessica Notaro. Tutti in piedi al suo ingresso e un lungo applauso per la modella. Accompagnata dal nuovo fidanzato, Gessica è apparsa in grandissima forma. Poche ore prima aveva replicato sui social agli haters. “Un paio di settimane fa un tizio tra i commenti sotto la foto del lato B di una mia cara amica che ho pubblicato per scherzo mi ha ...

Maltempo : amputata una gamba alla donna ferita a Milano Marittima - è grave : Sono ancora gravi le condizioni della 57enne di Cesena colpita da un grosso ramo di pino caduto mercoledì mattina a causa della tempesta di vento che ha flagellato Milano Marittima, sul litorale ravennate, abbattendo in pochi minuti centinaia di alberi anche secolari. La donna, che da quel giorno si trova in coma farmacologico all’ospedale Bufalini di Cesena, secondo la stampa locale nelle ultime ore ha subito l’amputazione parziale ...

Cervia : l'arrivo del tornado su Milano Marittima [VIDEO] : Mercoledì vi abbiamo a lungo parlato dell'impressionante temporale abbattutosi su Cervia e soprattutto su Milano Marittima. La località romagnola in riva all'Adriatico è stata letteralmente...

Maltempo - le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la spiaggia : spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO] : Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini ...