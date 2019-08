Meteo | settimana tra caldo e temporali | la sorpresa è nel weekend

Meteo : bomba di caldo nel fine settimana - poi temporali : È in arrivo un fine settimana rovente, ma solo al Sud, nel Centro e nelle isole. Un’ondata di caldo africano, veloce, ma decisa, colpirà alcune regioni italiane: dal deserto del Sahara arriveranno bollenti masse di aria che alzeranno le temperature fino ai 40° C. L’anticiclone sub tropicale comincerà a fare sentire i suoi effetti da oggi (giovedì), soprattutto in Sardegna. La giornata più calda sarà però quella di venerdì, in particolare in ...

Meteo : inizio di settimana piu' fresco. Ancora piovaschi e temporali sulle regioni orientali : La vasta e violenta perturbazione che ha colpito l'Italia nel week-end, causando purtroppo ben tre vittime come documentato nelle nostre news, si sta gradualmente spostando verso est lasciando alle...

Previsioni Meteo - Centro-Sud di nuovo in preda al caldo rovente la prossima settimana : Le temperature torneranno a rialzarsi dopo un finesettimana di maltempo in tutta Italia. Da mercoledì è prevista una nuova espansione dell'anticiclone africano, che porterà temperature torride nelle regioni del Centro e del Meridione. Nelle isole sono previste temperature oltre i 40 gradi. Nel Settentrione invece il caldo sarà più sostenibile.Continua a leggere

Meteo Italia Tempo Stabile nella nuova settimana : Tempo che risulterà Stabile con il ritorno del sole su gran parte d’Italia in questa nuova settimana. La perturbazione giunta questo weekend che ha messo la parola fine all’ondata di calore che stava investendo da giorni le regioni del centro-nord, sta gradualmente esaurendo i suoi effetti sul territorio. Già domani Lunedì raggiungerà i Balcani, permettendo così un miglioramento delle condizioni Meteo sul nostro paese. ...

Meteo Veneto - Arpav : da oggi inizia una settimana con notti tropicali : I Meteorologi Arpav hanno previsto a partire da oggi una nuova ondata di caldo che durerà per gran parte della settimana per il Veneto. L’analisi Meteo: nel weekend appena trascorso la graduale ripresa dell’alta pressione sul Mediterraneo ha favorito, anche in Veneto, tempo in prevalenza soleggiato e temperature con valori moderatamente superiori alla norma nella giornata di domenica, quando, in diverse zone della pianura interna sono state ...

Meteo da incubo : in arrivo una settimana con caldo record - l'Italia come un forno : Arriva una settimana di fuoco con afa record: previsioni Meteo da incubo per questa settimana, con temperature che toccheranno i 40 gradi in tante regioni italiane. 3bMeteo.com comunica le...

Scilla & Cariddi - le Previsioni Meteo per lo Stretto : torna il bel tempo a Messina e Reggio Calabria - ma rimarrà fresco tutta la settimana : E’ tornato a splendere il sole in modo più deciso oggi sullo Stretto di Messina, dopo il maltempo dei giorni scorsi, ma soffia un forte vento di maestrale e l’aria è fresca, piacevole, particolarmente mite e gradevole. A Reggio Calabria la temperatura minima della notte è scesa a +22°C, e adesso in pieno giorno la colonnina di mercurio è ferma a +27°C. Anche nei prossimi giorni il clima rimarrà così fresco e gradevole: le temperature ...

Previsioni Meteo settimana dal 15 luglio : iniziale maltempo e successivo miglioramento : Il meteo della settimana che parte dal 15 luglio inizierà male per gran parte dell'Italia. Sul mare di Liguria la formazione di vortici di bassa pressione originaria delle perturbazioni che si presenteranno durante il corso della settimana. Inizio della settimana con rovesci e temporali da lunedì 15 A partire dalla giornata di lunedì, la situazione meteorologica sarà instabile su molte regioni dello Stivale, dove si manifesteranno forti ...

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Estate in pausa - maltempo e temperature sotto la media anche la prossima settimana : Sta iniziando un weekend di forte maltempo al Centro-Sud dopo i fenomeni estremi di metà settimana che hanno messo in ginocchio buona parte della costa adriatica. Siamo a metà Luglio ma non sembra affatto Estate sulle regioni centro-meridionali, che nelle prossime ore potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità, come venti distruttivi, nubifragi, grandine e persino tornado. Meteo, è di nuovo allerta per la costa adriatica: rischio ...