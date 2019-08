Mercato e retroscena | a tutto Evra | “Pogba si sentiva amato alla Juve Suarez? Lo avrei

CalcioMercato Milan - retroscena André Silva : ecco perchè è saltato il suo trasferimento al Monaco : Secondo la stampa francese, il trasferimento di André Silva al Monaco è saltato per problemi riscontrati durante le visite mediche Il trasferimento di André Silva dal Milan al Monaco sembrava ormai cosa fatta, il calciatore aveva lasciato la tournée americana e raggiunto il Principato per le visite mediche, ultimo step prima della firma. CRISTINA QUICLER / AFP Secondo l’Equipe, sarebbero proprio i test medici la causa ...

CalcioMercato Milan - retroscena di un addio amaro : tutta la verità sulla cessione di Cutrone : L’attaccante rossonero non avrebbe voluto lasciare la società in cui è cresciuto, ma non ha potuto far altrimenti quando gli è stato prospettato un ruolo da comprimario L’avventura di Patrick Cutrone con la maglia del Milan è ormai terminata, l’attaccante italiano è rientrato oggi in Italia dagli Stati Uniti per chiudere il proprio trasferimento al Wolverhampton. PRESSINPHOTO/LaPresse Un addio amaro per l’attaccante ...

Mercato NBA – Retroscena Clippers : tentativo di affiancare James Harden a Kawhi Leonard : Clamoroso Retroscena di Mercato in casa Clippers: prima di arrivare a Paul George si era sondato il terreno per James Harden e Bradley Beal L’arrivo di Kawhi Leonard ai Los Angeles Clippers è stata una delle trade più chiacchierate del Mercato. Dopo aver parlato con Lakers e Raptors (poi sentitesi prese in giro dal giocatore), ‘Kawow’ ha scelto di trasferirsi ai Clippers una volta stretto un patto con Paul George ...

Inter - retroscena Barella sul Mercato : “Vi spiego perché ho rifiutato Napoli e Roma” : Interessante e lunga Intervista esclusiva del Corriere dello Sport al nuovo centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Ha parlato di tanti argomenti l’ex calciatore del Cagliari: dalle sue passioni al passato, alla famiglia e agli obiettivi personali e di squadra. Il passaggio più importante è quello legato al mercato, con la scelta dell’Inter dopo i rifiuti di Napoli a gennaio e Roma poco prima di firmare coi nerazzurri. ...

CalcioMercato 24 luglio mercoledì : Rog-Cagliari - UFFICIALE. Chiesa-Juve - nuovo retroscena. Milan - salta Andre Silva al Monaco : Calciomercato 24 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 24 luglio. CAGLIARI– Il club rossoblù ha annunciato l’ufficialità di Rog. Il centrocampista ex Napoli arriverà in Sardegna pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista. Grande voglia di iniziare la nuova avventura in terra isolana. Annuncio ufficiale piuttosto particolare, il quale prende spunto dalla nota […] L'articolo Calciomercato 24 luglio ...

Mercato NBA – Retroscena Kawhi Leonard : Lakers e Raptors ‘presi in giro’ dal giocatore : Lakers e Raptors si sentirebbero presi in giro da Kawhi Leonard: l’MVP delle Finals avrebbe fatto solo perdere tempo alle due franchigie, vista la volontà iniziale di puntare solo all’accordo con i Clippers Secondo quanto riporta Brian Windhorst di ESPN, Los Angeles Lakers e Toronto Raptors si sono sentite prese in giro da Kawhi Leonard. Il motivo? Il tempo perso ad aspettarlo mentre il resto dei free agent più importanti ...

De Ligt-Juventus - clamoroso retroscena di Mercato : il Barcellona aveva provato ad inserirsi con il benestare di Raiola : De Ligt ad un passo dalla Juventus, ma il Barcellona aveva provato ad inserirsi: clamoroso retroscena di mercato con i blaugrana che hanno giudicato troppo alte le richieste di Raiola Matthijs De Ligt è destinato ad essere un calciatore della Juventus, non dovrebbero esserci intoppi. Almeno non più. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe provato ad inserirsi per soffiare il giovane olandese ai bianconeri. Il ...

Mercato NBA – Lakers - retroscena firmato Rob Pelinka : “acquisti decisi con LeBron e Davis. Senza anello è un fallimento” : retroscena di Mercato firmato da Rob Pelinka: il gm dei Lakers spiega di aver deciso gli acquisti insieme a LeBron James ed Anthony Davis Importante retroscena di Mercato in casa Lakers. Il gm Rob Pelinka, in conferenza stampa spiega di aver deciso il Mercato confrontandosi con LeBron James ed Anthony Davis. I consigli dei due top player hanno permesso, al dirigente, una volta sfumato l’affare Leonard, di orientarsi al meglio sul Mercato ...

CalcioMercato domenica 14 luglio : Fiorentina-De Rossi - il retroscena! Cancelo lascia la Juve? : Calciomercato 14 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 14 luglio FIORENTINA– Come riportato da Alfredo Pedullà nei giorni scorsi, la Fiorentina sarebbe l’unica squadra ancora in corsa per riuscire a mettere le mani su Daniele De Rossi. Il centrocampista difficilmente accetterà, occhio infatti ad un suo possibile approdo in FIGC. JUVENTUS– Dopo l’affare […] L'articolo Calciomercato domenica 14 luglio: ...

Juventus - retroscena di Mercato : a maggio proposto scambio Dybala - Gabriel Jesus : È sempre tempo di calciomercato: le società oramai lavorano tutto l'anno alla ricerca di rinforzi ideali o magari anche per 'fiutare' possibili occasioni di mercato. È il caso ad esempio della Juventus, che ha lavorato molto per 'regalare' a Maurizio Sarri due parametri zero molto importanti come Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, così come è oramai da diversi mesi che starebbe lavorando al probabile arrivo di De Ligt a Torino. Come è tipico quindi, ...

Mercato NBA – Retroscena Cousins-Lakers : “ho parlato con LeBron - Davis e Rondo : ecco come mi hanno convinto” : DeMarcus Cousins svela un Retroscena in merito alla sua firma con i Los Angeles Lakers: l’ex Warriors convinto dal recruiting di LeBron James, Anthony Davis e Rajon Rondo Nelle fasi iniziali della free agency, quelle in cui i principali free agent hanno subito trovato squadra, DeMarcus Cousins è stato letteralmente ‘snobbato’. Scaricato dagli Warriors, Cousins non ha ricevuto alcuna offerta, un po’ per i tanti centro di livello ...

Mercato NBA – Retroscena Kawhi Leonard - Paul George era il ‘piano C’ : contattati prima Kevin Durant e Kyrie Irving : Kawhi Leonard ha provato a contattare Kevin Durant e Kyrie Irving per convincerli a trasferirsi con lui ai Clippers: Paul George è stato solo il ‘piano C’ Kawhi Leonard ha sorpreso tutti scegliendo di unirsi ai Clippers nei giorni scorsi. L’MVP delle Finals aveva una strategia ben chiara in mente: avrebbe firmato per i Clippers solo se avesse avuto la certezza di avere al suo fianco una seconda stella di alto livello. Si ...

CalcioMercato Juventus : il Corriere svela un importante retroscena su Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Calciomercato. Siamo ancora alla prima settimana di trattative, ma ci sono notizie che tengono banco più di altre. Tra queste, quella relativa al Mauro Icardi, obiettivo mai dichiarato dei bianconeri di Torino. A svelare l’importante indiscrezione, è il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore argentino è […] More

Mercato NBA – Lakers - Kawhi Leonard stava per firmare : il retroscena su Paul George è clamoroso : I Lakers vedono sfumare sul più bello l’arrivo di Kawhi Leonard: l’ex Raptors firma con i Clippers e si porta dietro Paul George dopo diverse settimane di contatti ‘segreti’ fra i due Dopo ben 6 giorni dall’inizio della free agency, Kawhi Leonard ha sciolto le sue ultime riserve: l’MVP delle Finals è un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers. Dopo il titolo vinto a Toronto, la sua prossima destinazione sembrana L.A., ma sponda Lakers. I ...