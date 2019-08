Matteo Salvini | la Madonna che gli schiaccia la testa col piede | choc nella chat di Forza

Matteo Salvini in consolle a Milano Marittima : cocktail - cubiste e inno. La sinistra impazzisce : Dalla spiaggia di Milano Marittima, Matteo Salvini continua a mandare fuori di testa Repubblica e la sinistra. Ecco l'ultimo video che lo ritrae in consolle al Papeete beach, dove è in corso la festa della Lega Romagna. Il ministro dell'Interno, cocktail in mano e torso nudo, posta per foto e selfie

Matteo Salvini sale in consolle a petto nudo al Papeete - tra musica dance - cocktail e Inno di Mameli – VIDEO : "O avremo una squadra compatta che ha la forza di fare le cose o la forza la chiederemo agli italiani perché il paese merita tutto". Lo dice Matteo Salvini dal palco della festa della Lega Romagna. Matteo Salvini torna in consolle al Papeete Beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il ministro dell’Interno si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle al ritmo di musica dance e, ...

Silvio Berlusconi stritolato da Matteo Salvini : il sondaggio che segna la fine di Forza Italia : La politica è bastarda, quando il vento ti gira contro, non c' è modo di recuperare. Ogni errore diventa irrimediabile, ogni merito viene scordato e ogni ragione azzerata. È la storia dell' ultimo anno e mezzo tra Salvini e Berlusconi. Il 4 marzo 2018 il sorpasso, con la Lega sopra il 17% e Forza It

Matteo Salvini chiede la testa di Elisabetta Trenta : ecco chi la sostituirà al ministero della Difesa : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rischia grosso. Secondo voci di palazzo, nel corso di un recente privatissimo incontro tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il leghista avrebbe chiesto (ancora) la testa della titolare del dicastero di via XX Settembre e quella del minist

Matteo Salvini commenta la frase sulla "zingaraccia" : "Niente scuse - nessuno considera che ricevo minacce" : "Io bado alla sostanza e non alla forma" riferisce Matteo Salvini a chi lo accusa di aver utilizzato toni non consoni sulla questione della "zingaraccia" (parola da lui pronunciata per descrivere una zingara che lo ha minacciato di morte) e sul caso del videomaker di Repubblica (su cui il quotidiano

Matteo Salvini - il secco "no" a Giorgia Meloni : la rivelazione di fonti ai massimi livelli della Lega : Un grande "no" al polo sovranista. Un grande "no" che sarebbe arrivato da Matteo Salvini in persona, il quale in caso di elezioni è determinatissimo a correre da solo, senza alleanze ed apparentamenti. Di sicuro non con Forza Italia e Silvio Berlusconi, ma - secondo un retroscena di affaritaliani.it

Alan Kurdi - il trionfo di Matteo Salvini : la ong si arrende e lascia le acque italiane - rotta su Malta : La Alan Kurdi sembra aver capito la lezione della Sea Watch. Dopo il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministro Matteo Salvini, l'Ong della Sea Eye fa retromarcia e punta verso Malta. L'imbarcazione che stazionava a 20 miglia di distanza da Lampedusa, ha preso "autonomamente" la deci

Nicola Zingaretti avvia una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini : "Parte la raccolta firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione 'Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti!'": il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, annuncia la raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. Sullo slittamento della mozione di sfiducia al ministro dell'Interno ha detto: "Mi dispiace che su questo tema ci siano state delle strumentalizzazioni anche interne al ...

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti alla frutta - raccolta firme contro Matteo Salvini : "Si dimetta" : Il Pd le prova tutte. L'ultima trovata di Nicola Zingaretti è quella di inaugurare una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. "Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti. A tutte

Giorgia Meloni - bordata a Matteo Salvini : "Fa sempre le 2 del mattino - cosa proprio non mi torna" : Nel giorno dell'ennesimo scontro tra Lega e M5s, con Matteo Salvini che evoca apertamente il voto anticipato, ad entrare a gamba tesa sul governo - o meglio, sul vicepremier del Carroccio - è Giorgia Meloni. Già, è cosa nota: ad oggi, Lega e Fratelli d'Italia, sondaggi alla mano, potrebbero avere i

Matteo Salvini - Paolo Becchi : "Ci siamo quasi - ecco quello che i giornali non dicono" : Da Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera, l'ultimatum: "Manovra coraggiosa o si torna alle elezioni". E i 5 Stelle lo accusano: sta tirando troppo la corda. Ma è davvero così? Una risposta la offre Paolo Becchi, in un'intervista concessa a lospecialegiornale.it, dove ribalta il qua

Matteo Salvini ha dato a Conte una rosa di nomi per il commissario europeo : Questa mattina il vicepremier Matteo Salvini ha telefonato al premier Giuseppe Conte e gli ha dato una rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Alle 12 il premier incontrerà la neo presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

Educazione civica - l'ennesima bufala di Matteo Salvini : “L’Educazione civica deve tornare sui banchi di scuola, così magari qualcuno reimpara il rispetto che papà e mamma non insegnano più […] formeremo insegnanti ad hoc e ripristineremo l’ora a settimana”.Diceva così il ministro Salvini il 18 marzo del 2019 in una delle sue dirette Facebook. A distanza di 5 mesi, oggi esulta sui social al grido di “finalmente l’Educazione civica ...