Masters 1000 Montreal 2019 | analisi del tabellone degli italiani Fabio Fognini vuole il

Masters 1000 Montreal 2019 : il tabellone ai raggi X. Fabio Fognini sulla strada di Rafael Nadal : I favoriti del Masters 1000 di Montreal, in contumacia di Novak Djokovic e Roger Federer, sono quattro: Rafael Nadal su tutti, ma a seguire ci sono Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas: vediamo come è composto il tabellone che dovranno affrontare. Tutti e quattro, così come le teste di serie dal numero 5 all’8, e cioè Kei Nishikori, Karen Khachanov, Fabio Fognini e Daniil Medvedev, beneficeranno di un bye al primo turno. ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : sorteggiato il tabellone. Strada pericolosa per Nadal - possibile Fognini-Coric al terzo turno : Il sorteggio del Masters 1000 di Montreal, privo di Novak Djokovic, Roger Federer e Juan Martin del Potro, porta in dote un tabellone non di facile lettura per il genere di sorteggi capitati ai big. Rafael Nadal, numero 1 del seeding, si trova di fronte uno spot di tabellone con molti giocatori che amano il cemento americano (l’australiano Alex de Minaur) oppure si trovano in un buon periodo. Non sarà per lui facile arrivare fino alla ...

Tennis : Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro rinunciano al Masters 1000 di Montreal : Dopo la rinuncia di Roger Federer, annunciata già al termine della finale di Wimbledon, arrivano anche quelle di Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro, che non disputeranno il Masters 1000 di Montreal, il quinto dell’anno. Il serbo ha reso nota la propria decisione tramite l’ufficio stampa del torneo canadese, decidendo di proseguire il periodo di riposo dopo la vittoriosa (e infinita) finale dei Championships. La rinuncia è stata ...