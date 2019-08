Marc Marquez F1 | GP Repubblica Ceca 2019 | “Ho spinto fin da subito e ho vinto”

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito Tomas Masaryk di Brno. Per Marquez è la sesta vittoria nelle dieci gare corse finora nel Motomondiale, la seconda consecutiva

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez - un Cannibale fuori dalle righe : Sette titoli mondiali, 75 vittorie, 124 podi, 87 pole position sono numeri che fanno paura, sono i numeri di Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda sta segnando un’era nel motociclismo moderno e nella sua massima espressione, in MotoGP, le dimostrazioni sono molteplici. L’ultima di queste, sul tracciato di Brno (Repubblica Ceca), è stata a tratti imbarazzante. Una pole position sul bagnato, usando le slick, ai limiti del paranormale, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo impressionato da Marc Marquez : il post del maiorchino è sorprendente [VIDEO] : Applausi a scena aperta per Marc Marquez da parte del compagno di squadra, complimentatosi con il campione del mondo sui social Jorge Lorenzo prosegue nel suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Assen, lo spagnolo lavora duramente ma non si perde nemmeno un Gran Premio, ammirando in tv i colleghi darsi battaglia sulla pista di Brno. Nel salotto di casa sua, il maiorchino assiste alla splendida prestazione di Marc ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Rins? Normale episodio da gara in pista” : Una pole position semplicemente pazzesca quella di Marc Marquez, nel decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP a Brno (Repubblica Ceca). In condizioni molto complicate, l’asso della Honda ha saputo rifilare distacchi incredibili a tutti, rendendosi però protagonista anche di un episodio particolare con Alex Rins, nel quale anche la personalità del campione del mondo in carica è venuta fuori. Una situazione valutata da Marc, come qualcosa di ...

Gran Premio della Repubblica Ceca - pole impossibile a Brno per Marc Marquez : Gran Premio della Repubblica Ceca, Marc Marquez si esalta quando le condizioni della pista sono di difficile lettura e per avversari non c'è storia

MotoGp – Screzi in pista tra Marquez e Rins a Brno - Alex non le manda a dire a Marc : “non ha rispetto!” : Rins duro contro Marc Marquez: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo gli Screzi in pista col connazionale della Honda Con Marc Marquez non ci si annoia mai: lo spagnolo della Honda ha conquistato una stratosferica pole position oggi a Brno nonostante le condizioni complicate dell’asfalto in Repubblica Ceca, ma è stato anche lo Screzio con Rins a rendere il sabato pomeriggio ceco ancora più bollente. AFP/LaPresse I due spagnoli ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : analisi qualifiche. Marc Marquez vola sul bagnato - Ducati e Yamaha si inchinano : Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP ci hanno proposto una certezza ed un podio mai visto prima. La certezza, nemmeno a dirlo, prende il nome di Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, centra l’ennesima pole position della sua carriera, ma questa non è certo una notizia. È il modo, piuttosto, che ha lasciato tutti a bocca aperta. E pensando a quello che ha fatto lo spagnolo in carriera è letteralmente ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP : “Un rischio forse eccessivo visto il campionato ma così è stato ancora più bello” : Marc Marquez esce dalla qualifica del GP di Repubblica Ceca 2019 con gli occhi del mondo puntati addosso, dopo aver conquistato una strepitosa pole position che è destinata ad essere ricordata per molto tempo visto che è stata ottenuta montando le gomme da asciutto su un tracciato ancora non perfetto e per di più con l’acqua che ricominciava a cadere. Il catalano si é dichiarato bravo e fortunato per la scelta: “Onestamente se ci ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez contro Alex Rins - scaramucce tra i due spagnoli : Quasi una gara nella gara. Nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP, infatti, i due spagnoli Marc Marquez e Alex Rins hanno messo in scena un vero e proprio “duello rusticano”. Ad aprire le danze è stato il portacolori della Suzuki che, rallentato dal campione del mondo, decide di attaccarlo all’interno, andando addirittura al contatto. Il Cabroncito, con il suo spirito ...

Marc Marquez ancora in pole con 2 - 5 secondi di vantaggio. Pareggia il record di Doohan : Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp della Repubblica Ceca, decimo appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. In condizioni miste asciutto-bagnato il pilota spagnolo della Honda ufficiale, leader della classifica iridata, ha stampato il miglior tempo assoluto di 2’02''753. Marquez

MotoGp – Marquez mostruoso a Brno - Marc ammette : “qualcuno nel team era incazzato! : Marc Marquez sincero dopo la pole conquistata in maniera incredibile oggi a Brno: le parole dello spagnolo Honda al termine delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca 58ª pole position a Brno per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha disputato una qualifica mozzafiato, superando ogni limite e spingendo la sua moto in condizioni davvero rischiose, con le gomme da asciutto con la pioggia che sul finale ha iniziato a scendere ...

MotoGp : Marc Marquez in pole a Brno : 15.14 Marc Marquez domina le qualifiche del Gp Repubblica Ceca.Sul circuito di Brno il leader del Mondiale ottiene la 86.ma pole in condizioni incerte,su una pista metà bagnata e metà asciutta.Completano la prima fila Miller e Zarco. Quarto crono per Andrea Dovizioso Valentino Rossi, all'ultimo tentativo, conquista l'ottavo tempo,seguito da Petrucci; 12° Morbidelli.

Marquez senza paura sotto la pioggia di Brno : pole capolavoro di Marc - Dovizioso migliore degli italiani : Marquez oltre ogni limite: lo spagnolo conquista la sua 58ª pole position in condizioni incredibili a Brno Una sessione complicata, quella di oggi delle qualifiche della Repubblica Ceca: la Q2 sul circuito di Brno ha reso vita difficile ai piloti, messi davanti ad una tosta scelta per quanto riguarda le gomme, su una pista a tratti asciutta, a tratti bagnata, con un accenno di pioggia negli ultimi minuti, che è diventata piano piano sempre ...

Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Oggi abbiamo provato telai e gomme - domani la pioggia cambierà i piani” : Mentre tutti i rivali stanno cercando il limite per trovare il miglior tempo, o stanno provando ogni accorgimento per forzare al massimo, chi prosegue nella maniera più tranquilla e serena è sempre Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, ha iniziato il suo fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP chiudendo con il secondo tempo senza forzare in maniera particolare ad una manciata (nemmeno troppo grande) di ...