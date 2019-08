Mancano le divise | poliziotti in allarme

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Chiara Giannini La denuncia di un sindacato di Palermo: appello al Viminale L'emergenza è stata lanciata da un piccolo sindacato che conta poco più di 230 iscritti: Libertà e sicurezza invia il suo grido d'da Palermo dove, come riporta il Tgcom24, ci sarebbe un'emergenza legata alledegli agenti della polizia di Stato. Il segretario generale Giovanni Iacoi parla di «pantaloni logori e troppo grandi, magliette rotte e uniformi invernali anche in estate». E annuncia che lo stesso sindacato ha acquistato 12 pantaloni «per coprire le mancanze». Iacoi chiarisce: «A malincuore dobbiamo ammettere che ci arrivano segnalazioni da Nord a Sud e la situazione va avanti così da anni». A fargli eco il segretario provinciale di Les a Palermo, Pasquale Guaglianone: «Il nostro è solo un gesto simbolico. Dodici pantaloni non sono minimamente sufficienti, ma non possiamo colmare ...

