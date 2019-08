Mamma mia fra' | ci aveva preso la mano Gas | gas | gas Gli sbirri sono

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Tiziana Paolocci Delirio di onnipotenza tra i membri della banda che si facevano beffe del terrore dei ragazzi: «Tossivano tutti,saltato sui corpi di tre persone» «È ben possibile che (...) e (...) abbiano commentato l'uso dello spray al peperoncino la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 a Corinaldo». «Era il periodo che gas, gas, gas: andavamo avanti a sgasare. Io le facevo per riuscire anche a non pagare fra', lo usavamo anche per non pagare.mia fra', cila! (...) ti ricordi a Firenze, in Toscana, entravi.. eri il maestro dello spray». Vengono i brividi a leggere l'ordinanza del Gip di Ancona, Carlo Cimini, sugli intercettazioni a 6 dei 7 arrestati per la strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo: «In questo gioco fra' son morte 6 persone per questo giochino e noi lo sappiamo...». Eppure dopo aver scatenato quella tragedia la banda ha messo a ...

