M5s | Massimo Bugani lascia | Di Maio è riuscito nell' intento di far fuori il grillino pro

Massimo Bugani molla Di Maio e si dimette dai suoi ruoli M5s : "Non mi ha mai perdonato una intervista" : “Mi dimetto da vice-caposegreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, e lascerò anche i ruoli di referente del Movimento in Emilia-Romagna e dei sindaci”. Lo dice, in un colloquio con il Fatto Quotidiano, Massimo Bugani, esponente di spicco dei grillini a Bologna e fedelissimo di Davide Casaleggio. Si dice pronto a lasciare anche l’associazione Rousseau (“non sono attaccato alle poltrone”) ma ...

Massimo Cacciari dice sì all'alleanza con il M5s : "Il Pd è stato miope - doveva farla prima" : "Sostenere che Lega e 5 Stelle siano due facce della stessa medaglia è segno di incapacità di intendere e volere". Massimo Cacciari in una intervista a Il Corriere della Sera, rilancia l'alleanza tra M5s e Pd, auspicata da Dario Franceschini, rimarcando la sostanziale diversità tra i due partiti ora

Massimo Garavaglia assolto per non aver commesso il fatto : sottosegretario senza macchia - M5s rosica?" : Un sospiro di sollievo per il governo, che probabilmente non avrebbe potuto reggere a un altro colpo: il leghista Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia, è stato dichiarato innocente oggi dal tribunale di Milano, dove era processato insieme a Mario Mantovani, ex deputato di Forza Italia ed

Massimo Garavaglia sul salario minimo M5s : "L'unica cosa che in questo momento non si può fare" : Lo scontro nel governo è su più fronti. Dopo il botta e risposta della domenica sulla flat tax tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ecco le bordate di Massimo Garavaglia, il viceministro dell'Economia che mette nel mirino il salario minimo chiesto dal M5s. "L'unica cosa che non si può fare in questo