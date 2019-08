M5s | Bugani | mi dimetto dalla segreteria di Di Maio Stipendio dimezzato dopo l’attacco a

M5s - Massimo Bugani lascia : Di Maio è riuscito nell'intento di far fuori il grillino pro Dibba : Il Movimento 5 Stelle perde pezzi. "Mi dimetto da vice-caposegreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, e lascerò anche i ruoli di referente del Movimento in Emilia-Romagna e dei sindaci" dice Massimo Bugani al Fatto Quotidiano, mentre assicura che resterà consigliere comunale, "perché è convinto di

Massimo Bugani molla Di Maio e si dimette dai suoi ruoli M5s : "Non mi ha mai perdonato una intervista" : “Mi dimetto da vice-caposegreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, e lascerò anche i ruoli di referente del Movimento in Emilia-Romagna e dei sindaci”. Lo dice, in un colloquio con il Fatto Quotidiano, Massimo Bugani, esponente di spicco dei grillini a Bologna e fedelissimo di Davide Casaleggio. Si dice pronto a lasciare anche l’associazione Rousseau (“non sono attaccato alle poltrone”) ma ...

Passante Bologna - Bugani (M5s) attacca il ministro Toninelli : “Gravissimo errore - una palata di m… per il Movimento. Abbiamo fallito” : “Per me è un momento molto doloroso. Mai avrei pensato di arrivare a questo punto, anche perché su questa battaglia il Movimento ha costruito la propria credibilità politica in città. Però si tratta di una palata di m… per il M5s“. È lo sfogo, in Consiglio comunale, del consigliere pentastellato Massimo Bugani. In Aula si discute del via libera al progetto del Passante di Bologna, opera contro la quale si era speso proprio ...