L' oroscopo del 5 agosto | Cancro insoddisfatto | Acquario riflessivo

oroscopo Branko della settimana prossima : previsioni dal 5 agosto : Branko della settimana: previsioni Oroscopo da lunedì 5 agosto al weekend prossimo Anche per la settimana prossima, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo al libro “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale è disponibile lo zodiaco di tutto l’anno: noi in questo pezzo ci limitiamo però, per ovvie ragioni, a parlare solo della situazione astrologica dei giorni compresi tra lunedì prossimo e il fine ...

L'oroscopo del giorno 5 agosto da Bilancia a Pesci : inizio settimana 'no' per Sagittario : L'oroscopo del giorno lunedì 5 agosto 2019 svela le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il nuovo avvio settimanale. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su una giornata fortunata? Diciamo subito che a poter contare sulle nostre predizioni astrali, dunque scoprire se arriverà o meno la benevolenza degli astri, saranno in esclusiva i segni rientranti nella seconda parte dello zodiaco. Pertanto, occhi ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 5 all’11 agosto 2019 : Sul settimanale 'Di Più' le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani: segno per segno, ecco cosa dicono le...

L'oroscopo dell'amore per i single - 4 agosto : Vergine confusa - Gemelli intransigente : L'oroscopo dell'amore per i single di domenica beneficia di transiti astrali favorevoli per l'amore e per avviare nuove storie ricche di momenti magici. Le vacanze sono alle porte e rendono le nuove opportunità sentimentali più frizzanti, allora via libera all'amore nelle previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci. Gli astri incitano i segni zodiacali ad approfondire uno spirito d'iniziativa favorevole per cogliere al volo le occasioni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 5 all'11 agosto : Toro reattivo - Leone generoso : Una nuova magia lambisce le relazioni a due nelL'oroscopo dell'amore di coppia settimanale. L'inconscio governato da Luna sprigiona emozioni sempre nuove per ciascun segno zodiacale. Di seguito le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci. L'oroscopo dell'amore Ariete: una Luna che remerà contro ad inizio settimana si farà sentire e creerà molta indecisione nel rapporto amoroso. Gli atteggiamenti saranno insicuri e incostanti nei confronti della ...

L'oroscopo del 3 agosto : giornata fortunata per Toro - Cancro - Pesci e Gemelli : Le previsioni astrali di sabato 3 agosto 2019 si preannunciano piene di miglioramenti con numerose novità e sorprese in special modo per i nati sotto i segni d'acqua. Pesci e Cancro saranno particolarmente fortunati in queste ventiquattro ore. Per i Gemelli annunciata una giornata super sotto l'aspetto lavorativo. In amore il segno più favorito sarà il Toro. Meno bene andranno le cose per Leone, Capricorno e Vergine. La giornata per i segni di ...

L'oroscopo del giorno sabato 3 agosto : Bilancia razionale - nuove esperienze per Capricorno : Durante la giornata di sabato 3 agosto, i nativi Vergine saranno piuttosto romantici nei confronti del partner mentre il Leone sarà più cauto. L'Ariete dovrà impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi sul posto di lavoro mentre la Bilancia tenderà ad essere più razionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di sabato 3 agosto 2019. Le predizioni di sabato 3 agosto segno per segno Ariete: sarete piuttosto ...

oroscopo agosto - segni top e flop del mese : Scorpione sottotono - bene il Sagittario : Il terzo mese estivo ha da poco preso il via, quali saranno i segni più e meno fortunati di agosto secondo il presagio degli astri? Sarà un momento estremamente positivo per i nati sotto il segno del Sagittario, l'amore ricoprirà un ruolo fondamentale durante questo ottavo mese dell'anno e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario lo Scorpione sarà tra i segni meno fortunati del mese, vivrà infatti un momento faticoso per il fisico, ma ...

Paolo Fox - oroscopo domani 3 agosto : previsioni del weekend : oroscopo di Paolo Fox, segni di Terra: previsioni di domani (3 agosto) Con i segni di Terra si inizia l’oroscopo di domani di Paolo Fox , 3 agosto, tratto dall’app Astri di Fox. TORO: nelle proposte lavorative manca un po’ di concretezza ed è per questo che si sentono un po’ giù di tono. Nel weekend Fox consiglia il relax più totale. VERGINE: le stelle sono dalla loro parte quindi potranno recuperare il tempo perduto ...

L'oroscopo del primo fine settimana di agosto : soluzioni per il Capricorno : primo fine settimana del mese di agosto in arrivo. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche di sabato 3 e domenica 4 agosto 2019. Di seguito amore, lavoro e salute per tutti i dodici segni zodiacali. Stelle del primo weekend di agosto per tutti i segni Ariete: in queste giornate del weekend vivrete dei buoni momenti. In particolare, a livello lavorativo, nella giornata di sabato, sarete favoriti. Migliora la salute domenica....Continua a ...

oroscopo del fine settimana - 3 e 4 agosto : insicuro l'Acquario - energico l'Ariete : Il weekend è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri per questo primo fine settimana di agosto? Saranno due giornate positive per l'Ariete, per il quale il mese è iniziato con un notevole recupero fisico, ma anche per il Sagittario, che sarà dinamico, energico e pieno di vita. Al contrario sarà un momento sottotono per l'Acquario, ci sono delle insicurezze e delle perplessità all'interno della vita del segno. Ecco di seguito ...

L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto - da Bilancia a Pesci : Scorpione 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la prima settimana piena del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della seconda metà dello zodiaco. Sotto la lente astrologica quindi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 3 agosto : Ariete testardo - Sagittario stravagante : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato approfondisce il transito planetario di una Luna in Vergine che conferisce maggiore intuizione, precisione ma anche scetticismo e controllo delle emozioni. Non solo Vergine, ma anche Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione saranno lambiti da questi influssi razionali e riservati, forse un po' troppo pignoli nei confronti dei sentimenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Luna in Vergine ...

L'oroscopo del 2 agosto : Scorpione confuso - Pesci agitati : L'oroscopo del 2 agosto è pronto a rivelare l'andamento della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali. Ad esempio, per i nativi del Cancro sarà una giornata speciale, mentre per lo Scorpione sarà confusa e agitata. Di seguito, le previsioni astrali da Ariete a Pesci. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – È una giornata interessante per rivedere una storia d'amore. I viaggi favoriscono l'intesa e danno un benessere di rilievo. ...