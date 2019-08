Lorenzo Dalla Porta Moto3 | GP Repubblica Ceca 2019 | “Contento del secondo posto | il

Moto3 - Risultato Warm-up GP Repubblica Ceca 2019 : scatto di Lorenzo Dalla Porta su Foggia - sesto Arbolino : Se il buongiorno si vede dal mattino… ci attende un Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 di Moto3 quanto mai livellato e vibrante dalle ore 11.00. Il Warm-up disputato questa mattina con sole pieno e 18°, infatti, ha messo in mostra grande equilibrio con i primi 20 piloti racchiusi in appena otto decimi, ed i primi 24 in un secondo. Buon turno anche per i nostri colori, con cinque italiani nei primi dieci. Davanti a tutti, dopo un inizio ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Giovanni Di Lorenzo - dalla gavetta al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta alla maglia azzurra il passo è stato breve per il difensore. Viene notato dalla Reggina che però lo manda in prestito al Cuneo, torna in amaranto e diventa un grande protagonista confermandosi come uno dei migliori, passa al Matera ma ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2019 : Lorenzo Dalla Porta - l’unica carta reale per l’Italia di vincere un Mondiale : Prima dell’avvio della stagione l’Italia confidava su diversi punti fermi nel MotoMondiale. In MotoGP, per esempio, sperava che Andrea Dovizioso e Valentino Rossi potessero combattere alla pari con Marc Marquez per il titolo. Nella classe mediana, poi, Lorenzo Baldassarri e Luca Marini partivano con ottime chance per primeggiare. A metà campionato, ed a pochi giorni dal ritorno in pista dopo la pausa estiva, la nostra unica e reale ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia impegnati dai 3 metri - Noemi Batki sogna dalla piattaforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Sarà un mercoledì dedicato ai tre metri maschili e alla piattaforma femminile. dalla piattaforma si assegnano le medaglie odierne e proverà a sognare una strepitosa Noemi Batki. Sarà la gara che chiude il programma odierno (finale alle 13.45) e l’azzurra proverà a ripetere la ...

VIDEO Moto3 - Highlights e sintesi GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta trionfa in volata su Ramirez e Canet : Una vittoria straordinaria: la seconda della carriera, ad un anno di distanza da quella del GP di San Marino. Si esalta al Sachsering Lorenzo Dalla Porta che si impone nel GP di Germania dedicato alla Moto3 e vola in testa al Mondiale. Successo strepitoso dell’azzurro, spesso e volentieri in testa alla corsa, poi abile a scavalcare Canet, grande rivale in chiave classifica, nell’ultimo giro. Andiamo a rivivere la gara con gli ...

Moto3 - Risultato GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta esaltante! Vittoria in volata e primato nel Mondiale! : Lorenzo Dalla Porta spezza l’incantesimo e centra il primo successo della stagione dopo quattro secondi posti Portandosi in testa al Mondiale Moto3 dopo il Gran Premio di Germania 2019. Il toscano del Team Leopard ha disputato un weekend eccezionale ed ha trionfato al Sachsenring davanti al compagno di squadra iberico Marcos Ramirez e ad Aron Canet dopo un ultimo giro al cardiopalma. Ottimo quarto posto per Romano Fenati, al miglior ...

Moto3 - GP Germania 2019. Lorenzo Dalla Porta : “Finalmente abbiamo vinto - posso andare in vacanza tranquillo” : Una vittoria fenomenale, a lungo al comando, poi l’eccezionale sorpasso all’ultimo giro che vale anche la vetta del Mondiale: Lorenzo Dalla Porta dà spettacolo nel GP di Germania per la Moto3 e trionfa, scavalcando Canet in testa alla classifica. Per lui il secondo successo della giovanissima carriera: ad un anno di distanza dal trionfo dell’anno scorso a San Marino. Queste le dichiarazioni nel parco chiuso: “Finalmente ...

VIDEO Lorenzo Dalla Porta - Moto3 GP Germania 2019 : “Qualifiche difficili - siamo entrati nel momento giusto” : Ottima quarta posizione per Lorenzo Dalla Porta nelle qualifiche del GP di Germania del Sachsenring della Moto3: “Come sempre le qualifiche in Moto3 sono molto difficili, siamo entrati nel momento giusto, avevo tre moto davanti. Partire in seconda fila aiuta sempre“. LA VIDEO INTERVISTA A Lorenzo Dalla Porta roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGp – Marquez concentrato ad Assen - dalla richiesta ai ‘piani alti’ alle novità per Lorenzo : “utili per lui - ma io…” : Marquez concentrato e con i piedi per terra ad Assen: le parole del campione del mondo in carica nella conferenza stampa del Gp d’Olanda Ad Assen i piloti sono stati protagonisti oggi della conferenza stampa del Gp d’Olanda: la MotoGp è pronta a regalare spettacolo, con un nuovo appuntamento speciale. Marquez è concentratissimo e motivato a far bene dopo aver allungato nettamente due settimane fa con la vittoria del Montmelò. ...

MotoGp – Ciabatti svela : “Lorenzo? Errore nato dalla foga di dimostrarsi campione. Era indemoniato - chi lo conosce lo sa” : Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ha analizzato con estrema lucidità la caduta di Jorge Lorenzo: l’Errore del maiorchino è dovuto alla troppa foga Tanta delusione in casa Ducati per quanto accaduto nel Gp di Barcellona. Il podio di Petrucci non cancella la caduta di Andrea Dovizioso, uno dei principali favoriti al successo finale, messo ko da Jorge Lorenzo nella maxi caduta che è costata la gara anche a Vinales e ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Lorenzo Dalla Porta il più veloce - Fenati 5° e Antonelli 6° - in difficoltà Canet ed Arbolino : E’ Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) ad ottenere il miglior tempo delle prove libere 2 e della classifica combinata del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato del Montmeló il nostro Portacolori (secondo nella classifica generale iridata) ha stampato l’ottimo crono di 1’49″213, mettendo insieme un ottimo giro e manifestando un buon feeling con la pista iberica. Alle spalle ...