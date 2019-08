Liverpool e Man City puntano il Community Shield | gara su DAZN

PES 2020 : Konami firma con il Manchester Utd - ma dà l'addio al Liverpool : Ieri è stato un giorno ricco di eventi per Konami e PES, con una serie di annunci per PES 2020 e la rimozione a sorpresa di PES 2019 dalla linea di titoli PS Plus di luglio.Come riportano i colleghi di Eurogamer, Konami ha annunciato di aver firmato un accordo con il Manchester United per far apparire il club in PES 2020 e in tutti i giochi futuri, con la scansione del corpo dei giocatori in 3D, la presenza di leggende come David Beckham e l'Old ...