LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA | Federica Pellegrini scintillante | E’

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28: Questi i partenti della finale dei 200 stile: Takahashi (Clb), Pieroni (Usa), Marcourt (Bel), Matsumoto (Clb), Rapsys (Ltu), Kozma (Hun), De Meulemeester (Bel), Yoshida (Clb) 12.27: Ora un’altra delle gare da circoletto rosso di questa ultima giornata della tappa di, i 200 stile libero uomini con al via il campione delmancato, il lituano Rapsys che aveva vinto la gara a Gwangju ma è stato squalificato per una dubbia partenza falsa. Grande voglia di riscatto per lui 12.25: Non finisce di stupire la Divina, che sta nuotando sui suoi migliorilli di sempre con una continuità straordinaria 12.24: Cate Campbell domina con il crono di 52″64, non lontano da quello che le ha permesso di salire sul podio iridato, poipiazza la rimonta nella vasca di ritorno e chiude seconda sopravanzando ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA: Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero - #Nuoto… - enricospada2 : #FINASwimmingWorldCup2019#1 #SWC19 #Swimming #Tokyo #nuoto Tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, in diretta d… - zazoomblog : LIVE Nuoto Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA: Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero - #Nuoto… -