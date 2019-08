LIVE Italia-Olanda volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | scontro diretto decisivo

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 Sarà dunque una partita da tutto o niente. Chi vince si qualificherà per le Olimpiadi. Chi perde dovrà vincere un torneo su base continentale che si disputerà a gennaio 2020 e che vedrà la partecipazione di squadre ostiche come la Turchia di Guidetti. 20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfida decisiva deldi Catania che assegna un passper le Olimpiadi 2020. La presentazione della partita – Le formazioni titolari Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si decide tutto in una notte a Catania dove andrà in scena la partita più importante dell’anno per il: chi vince stacca il pass per i Giochi e può prenotare l’aereo per il Giappone, ...

