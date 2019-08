LIVE Italia-Olanda 3-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | azzurre qualificate

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 ANDIAMO A TOKYOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ANDIAMO A TOKYOOOOOOOOOOOOOOOO!!! QUALIFICATI ALLE OLIMPIADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ACE DI FOLIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! ANDIAMO A TOKYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 24-22 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHIRICHELLAAAAAAAA!! Stampata Buijs! Nervi saldi adesso! Time-out. Ci sarà Folie poi in battuta. 23-22 Ricezione De Gennaro, attacco in diagonale di Sylla. 22-22 Altro errore in battuta di Pietrini, che viene sostituita in seconda linea da Parrocchiale. 22-21 Diagonale di Egonu. Pietrini aveva ricevuto male. 21-21 De Kruijf non sbaglia più niente. E’ un finale palpitante di terzo set. 21-20 La moviola ci dà ancora una volta ragione. C’è il tocco del muro, punto di Egonu. 20-21 Egonu attacca fuori, ...

