LIVE Italia-Olanda 2-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | le azzurre allungano

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.21 C’è apprensione per le condizioni di Lucia Bosetti, vedremo se riuscirà a rientrare in campo. E’ troppo importante per la ricezione. 22.20 L’ha pareggiato il conto generale dei muri, ora 4-4. 2 ace per le, 1 per le olandesi. 18 punti per Egonu, 9 per De Kruijf.2-0. Pensiamo al terzo set, come se fossimo in parità. 25-17 Due difese da fenomeno di De Gennaro, quasi irreali. Poi la fast di De Kruijf termina fuori. 24-17 Esce la battuta di Pietrini. 24-16 Sbaglia il servizio anche Sloetjes. 23-16 In rete la battuta di Malinov. 23-15 Altro muro di Folie, poi Pietrini chiude col primo tocco a rete. 22-15 Muro di Folie su Sloetjes. NOOOOO!!! Lucia Bosetti esce dolorante ad una mano! Entra Elena Pietrini. 21-15 PAOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Scambio lungo, e chi poteva chiuderlo se non ...

OfficialASRoma : ??? Sabato 3 agosto ?? #LOSCRoma ?? 18:00 ?? LIVE in Italia ???? su Twitter e su Facebook - emergenzavvf : Il crollo del Ponte Morandi, un tragico evento che scosse la città di #Genova e l'#Italia intera. Per gli 80anni de… - RadioItalia : Ti sei perso RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO di Palermo? C'eri e vuoi riviverlo? ?? Non mancare l'appuntamento Dome… -