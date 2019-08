LIVE Italia-Olanda 2-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 8-3 nel terzo

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-4 Invasione di Buijs. Time-out. 9-4 Diagonale importante di Mirian Sylla. Pietrini aveva ricevuto bene sulla battuta di De Kruijf. 8-4 In rete la battuta di Pietrini. Esce Sloetjes, entra Plak come opposto. 8-3 Mani fuori di Egonu in contrattacco. Primo time-out tecnico. 7-3 ACE!!! Bomba pazzesca di Pietrini. Quando migliorerà in ricezione…. 6-3 La moviola dice che il tocco a muro c’è stato! A segno dunque Folie. 5-4 Esce l’attacco di Folie, l’chiede la moviola. 5-3 De Gennaro difende tutto, poi Sylla murata in pipe da De Kruijf. 5-2 Bellissime! Difesa in tuffo di Malinov, poi primo tempo di Folie su alzata di De Gennaro! 4-2 Pietrini contenuta dalla difesa, poi Sloetjes attacca fuori. 3-2 Diagonale di Sloetjes, Egonu non riesce a difendere. 3-1 Che difesa di Pietrini in tuffo, poi mani fuori ...

