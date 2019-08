LIVE Camila Giorgi-Pegula | Finale Wta Washington 2019 in DIRETTA | l’azzurra a caccia del

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi al secondo turno - eliminata Camila Giorgi. Esordio vincente per Djokovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18: HA VINTO ANDREAS Seppi! Sconfitto il cileno Nicolas Jarry in quattro set. 6-3 6-7 6-1 6-2. Ora Seppi affronterà il vincente del match tra l’argentino Pella e il rumeno Copil. 16.16: Altro break di Seppi! L’altoatesino sale 5-2 e si avvicina alla vittoria. 16.14: VINCE NOVAK Djokovic! 6-3 7-5 6-3 a Philipp Kohlschreiber. 16.11: Seppi sale a condurre 4-2. Fabbiano è 4-4 contro ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi subito fuori - ora tocca a Seppi. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - in campo Djokovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 Terminato il riscaldamento sul centrale, Djokovic affronta Kohlschreiber e servirà per primo. 14.07 Si salva Seppi con carattere, senza concedere palle break. 3 a 2 per il giocatore di Caldaro. 14.06 Khachanov avanti 5 a 4 senza break, ancora in equilibrio il primo set del russo contro Kwon. 14.05 Primo momento di difficoltà in questo avvio di match per Seppi, 0-30. 14.03 Jarry tiene ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi subito fuori - ora tocca ad Andreas Seppi. Wawrinka vince in scioltezza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 13.41 Chiude un Wawrinka davvero convincente, 63 62 62 in 1h e 27m a un giocatore inferiore ma sicuramente temibile sull’erba come Bemelmans; molto probabilmente il suo prossimo avversario sarà Opelka. 13.40 Sul campo 16 si prepara quindi ora il nostro Andreas Seppi. L’avversario sarà il cileno Jarry. 13.39 vince Maria Sakkari, 76(4) 63 alla statunitense Bernarda Pera e se la ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi subito fuori - Yastremska vince 6-3 6-3. In campo Wawrinka e Anderson : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Sorrisi anche per Feliciano Lopez: l’iberico, chiamato via wild card a Wimbledon, la sta onorando con un 6-4 6-2 sull’americano Marcos Giron 13:19 Due set di vantaggio per Wawrinka contro Bemelmans: 6-3 6-2 per lo svizzero. 13:18 Marie Bouzkova accede al secondo turno: la ceca batte Mona Barthel con doppio 6-3 13:17 Due successi in pochi secondi per l’Ucraina, perché ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi indietro 3-6 1-4 contro Dayana Yastremska : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 Madison Keys è la prima a vincere un match nell’edizione 2019: batte la thailandese Luksika Kumkhum per 6-3 6-2 13:11 Rovescio lungolinea vincente in risposta da parte di Yastremska, che è avanti 6-3 5-2 e servirà per chiudere al cambio di campo 13:10 Settimo doppio fallo per Giorgi, ancora Yastremska con la possibilità di andare a servire per il match in caso di prossimo punto ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi perde il primo set 3-6 contro Dayana Yastremska : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Ancora una buona prima di Giorgi, che sventa anche questo pericolo 12:51 Il nastro elargisce una terza palla break per Yastremska (che si scusa) 12:50 Ne arriva però un’altra per l’ucraina, ancora annullata dal servizio della marchigiana 12:50 Pericolosa palla break annullata da Giorgi con risposta lunga di Yastremska 12:48 Set anche per Stan Wawrinka: lo svizzero è avanti ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - si comincia sulla sacra erba! Camila Giorgi avanti 3-2 con break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:26 Servizio strappato a 30 da Camila Giorgi, che sale sul 3-2! 12:25 Arriva anche il break di Anderson, che sale sul 3-1 nel primo set contro Herbert 12:24 Sul Court 4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut è già sul 4-1 sul tedesco Peter Gojowczyk, un cliente non da prendere sottogamba sull’erba 12:23 Gioca molto bene lo scambio Yastremska e si riprende il break di ritardo: 2-2 12:22 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - si comincia sulla sacra erba! Camila Giorgi subito in campo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:07 Il primo punto di questa edizione, sul Court 15, lo vince un connazionale di Djokovic, Janko Tipsarevic, contro il giapponese Yoshito Nishioka. 12:06 subito in campo anche il finalista del 2018, Kevin Anderson. Il sudafricano, al rientro dopo un lungo stop che durava da Miami, è opposto al francese Pierre-Hugues Herbert, non un cliente semplicissimo sull’erba 12:03 Già in corso il ...