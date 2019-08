L' invasione delle droghe sintetiche | 95 nuove sostanze nel 2018

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Nicola De Angelis Lepotrebbero diventare ben presto la piaga che andrà ad affiggere le future generazioni. Sì perché soltanto nelsono state scoperte 95Sonopotenti e invisibili che spesso riescono a "sfuggire" ai comuni test anti droga. Sono le, soltanto nelsono state scoperte 95e i sequestri sono aumentati del 101%. Sono molto diffuse tra i giovani, specialmente tra gli studenti che le utilizzano per rendere la loro mente più elastica. In 360mila hanno dichiarato di farne uso, mentre l'Italia si appresta a dare il benvenuto al fentanyl: una potente droga sintetica che negli Stati Uniti lo scorso anno ha ucciso più di 30mila persone. L'esperto nel frattempo lancia l'allarme: "È tutto sottostimato: potenza, reperibilità e soprattuto sequestro". La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano, ...

LRovellasca : RT @Se23rex: La Chiesa finanzia l'invasione. Il cardinal Marx ha donato 50mila euro a Sea Eye per traghettare migranti in Italia - Rassegne… - marco_disca : RT @Se23rex: La Chiesa finanzia l'invasione. Il cardinal Marx ha donato 50mila euro a Sea Eye per traghettare migranti in Italia - Rassegne… - _fiorucci : RT @jack_piccardo: La soluzione non è la redistribuzione dei migranti. Con la redistribuzione si incentivano le partenze e non ci sarà mai… -