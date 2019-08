L’impresa folle ma riuscita di Franky Zapata | l’uomo volante

Fonte : vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2019) L'impresa di, l'uomoL'impresa di, l'uomoL'impresa di, l'uomoL'impresa di, l'uomoL'impresa di, l'uomoHa attraversato il canale della Manica in volo a bordo del suo FlyBoard. L’uomo, al secondo tentativo, ce l’ha fatta. Il campione di jet-ski francese, è decollato alle 8.15 dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in Francia, e ha attraversato in volo i 35 chilometri che separano la Gran Bretagna dalla Francia, a 15/20 metri dal ciglio dell’acqua, in piedi sul suo avveniristico trabiccolo. Così in venti minuti e dopo un breve pitstop su una piattaforma mobile in mezzo al mare per rifornirsi di cherosene, è atterrato a a Saint Margaret’s Bay. Disi era molto parlato lo scorso 14 luglio, quando si era esibito durante la ...

