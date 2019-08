Lewis Hamilton F1 | GP Ungheria 2019 | “Rischio per cogliere delle opportunità | oggi ho

Formula 1 - Gp di Budapest : davanti a tutti Lewis Hamilton seguito da Verstappen e Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha superato Max Verstappen, partito dalla pole position, a quattro giri dalla fine ed allunga così in classifica mondiale. Per il britannico si tratta del settimo trionfo all'Hungaroring e della 71/a vittoria in

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Qualifiche strane - ho perso feeling con la Mercedes” : Non può e non deve essere soddisfatto Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico, leader della classifica iridata, non è riuscito a esprimere il meglio dalla propria Mercedes, venendo battuto dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e dal compagno di team Valtteri Bottas. Un time-attack che non ha sorriso, come molti invece si aspettavano, all’asso ...

F1 - Max Verstappen : “Lewis Hamilton non è il miglior pilota della sua generazione - è Alonso : poteva vincere otto Mondiali” : Oggi pomeriggio si disputeranno le qualifiche del GP di Ungheria 2019 e a scaldare l’ambiente, considerando anche le temperature al di sotto della media stagionale e la pioggia che ha fatto capolino all’Hungaroring, ci ha pensato Max Verstappen con delle dichiarazioni scottanti rilasciate al The Telegraph. Il pilota della Red Bull, capace di vincere due delle ultime tre gare regalando grande spettacolo, sta attraversando un ...

Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Sono concentrato - non mi porto dietro negatività da Hockenheim” : Lewis Hamilton sbarca a Budapest per il Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno con una condizione fisica migliore rispetto allo scorso weekend, quando la febbre lo aveva menomato, ma con la consapevolezza di avere vissuto uno dei Gran Premi più complicati della sua carriera. A Hockenheim abbiamo visto una delle versioni peggiori sia del pilota inglese sia della sua Mercedes. Come si può analizzare una difficoltà simile? “Sinceramente ...

Formula 1 – Hamilton troppo lento in regime di safety car? Ecco perchè Lewis non è stato punito : Nessuna penalizzazione per Lewis Hamilton al Gp di Germania: l’analisi dettagliata del direttore di gara Masi Il Gran Premio di Germania è stata la prima gara deludente per le Mercedes dopo un inizio di stagione brillante, nel quale il team è sempre andato a podio o con entrambi i piloti o con uno solo dei due. Ieri Bottas non è riuscito a completare la sua gara a causa di un incidente, mentre Hamilton ha chiuso all’undicesimo ...

Lewis Hamilton GP GERMANIA 2019/ Video F1 incidente "Questa gara è stata un disastro" : incidente HAMILTON nel GP di GERMANIA 2019: Video F1. Mercedes fuori pista come Leclerc, poi caos ai box: "Questa gara è stata un disastro".

VIDEO Caos nel box Mercedes - meccanici impreparati nel GP di Germania : Lewis Hamilton perde tempo dopo l’incidente : Incredibile Caos nel box della Mercedes durante il GP di Germania 2019, i Campioni del Mondo si sono sempre distinti per la loro precisione e per la loro eccellenza ma oggi pomeriggio si sono fatti cogliere dal panico perché sono stati presi alla provvista. Lewis Hamilton conduceva agevolmente la gara sull’asfalto bagnato quando clamorosamente è andato lungo all’ultima curva andando a sbattere contro il muro, il britannico riesce ...

VIDEO Lewis Hamilton - incidente nel GP di Germania : sbatte contro un muro - rientra ai box - confusione degli uomini Mercedes : Lewis Hamilton ha commesso il primo errore della sua strepitosa stagione, il Campione del Mondo in carica si trovava comodamente al comando del GP di Germania ma la pioggia ha tradito anche il fuoriclasse britannico: all’ultima curva è finito nella via di fuga, ha perso il controllo della sua Mercedes ed è andato a sbattere contro il muro ma per sua fortuna la monoposto non ha subito grossi danni ed è riuscito a ripartire entrando subito ...

VIDEO F1 - Lewis Hamilton : “Hockenheim incredibile. Peccato per Ferrari - sarebbe stata una bella lotta” : Lewis Hamilton prosegue spedito nella sua leadership di questo Mondiale 2019 di F1, dominando il sabato del GP di Germania e conquistando la pole position con il tempo di 1:11.767, davanti a Max Verstappen (Red Bull), e al compagno Valtteri Bottas che scatterà dalla terza piazza. La notizia del giorno è il disastro Ferrari, con il doppio problema che costringerà sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc a rimontare nella gara di ...

Formula 1 - Lewis Hamilton ammette : “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il contesto della battaglia” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa delle qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari Una pole position ottenuta senza faticare, Lewis Hamilton mette tutti in riga ad Hockenheim al termine di una sessione di qualifiche alquanto strana, conclusa davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Fuori causa entrambe le Ferrari per problemi tecnici, con Leclerc che partirà ...

Gp Germania - pole di Lewis Hamilton. Disastro Ferrari : tutte e due le macchine ko : Solita pole position di Lewis Hamilton nel GP di Germania. L’inglese della Mercedes ha preceduto Max Verstappen su Red Bull, Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Per la Ferrari, in un giorno in cui la prima piazza era molto più che una semplice possibilità, un Disastro assoluto. Si parte con Sebastian Ve

F1 - GP Germania 2019 : Lewis Hamilton può infrangere ogni record. Tutti i prossimi obiettivi : nel mirino le vittorie di Schumacher : Il Mondiale 2019 di Formula 1 si appresta ad affrontare l’undicesimo Gran Premio di una stagione sinora dominata dalla Mercedes ed in particolare da Lewis Hamilton, leader del campionato con sette vittorie di tappa già in archivio. Il fuoriclasse britannico sta sfruttando nel migliore dei modi l’immenso potenziale della W10 per ipotecare il sesto titolo iridato della carriera e per avvicinare diversi record storici della F1 che fino ...