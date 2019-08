La strage a El Paso | in Texas

Assalto al Walmart degli ispanici - strage a El Paso. Trump : “Terribile - molte persone uccise” : America a mano armata. Torna alla ribalta il problema del facile accesso alle armi da fuoco: in Texas, c'e' stata una sparatoria in un negozio della catena Walmart a El Paso: erano le 11 di mattina e il centro commerciale Cielo Vista era molto affollato. Ci sono diverse vittime anche se il numero ancora non e' chiaro: i media locali parlano di 19 morti e molti ricoverati in ospedale. E' stato fermato il 21enne di Dallas, Patrick Crusius, che ...